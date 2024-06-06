https://1prime.ru/20240606/vychet-848900003.html
Решетников ждет жесткой дискуссии по инвестиционному налоговому вычету
Решетников ждет жесткой дискуссии по инвестиционному налоговому вычету - 06.06.2024, ПРАЙМ
Решетников ждет жесткой дискуссии по инвестиционному налоговому вычету
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что вряд ли получится удовлетворить все запросы Российского союза промышленников и предпринимателей по... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T11:37+0300
2024-06-06T11:37+0300
2024-06-06T11:59+0300
экономика
инвестиционный налоговый вычет
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/42/842254241_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_b12859a5f380dfab4fbacf50a8f9ca29.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что вряд ли получится удовлетворить все запросы Российского союза промышленников и предпринимателей по федеральному инвестиционному налоговому вычету, предстоит сложная дискуссия.Глава РСПП Александр Шохин в рамках дискуссии на ПМЭФ заявил, что его беспокоит неопределенность по поводу федерального инвестиционного вычета. Организация предлагала сделать его "глубоким и серьезным", чтобы любые инвестиции в основной капитал, технологическое перевооружение, территории присутствия, образование и здоровье сотрудников поощрялись федеральным инвествычетом."Это сейчас, действительно, ключевой вопрос. В законе этот вопрос вынесен на уровень правительства, но и наверное по-другому быть не может, потому что, очевидно, баланс придется искать динамически. Сложный будет разговор, я не думаю, что все запросы Александра Николаевича удастся удовлетворить, нам придется таргетировать инвестиции, выделять приоритеты. Как избежать принципа индивидуализации льгот - мы это сможем преодолеть на этапе механики", - сказал Решетников, выступая на форуме.Он подчеркнул, что в любом случае объемы и глубина инвестиционного вычета не будут автоматическими, их придется определять в каких-то параметрах, и под эти параметры подстраивать приоритеты.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240606/sud-848898955.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/42/842254241_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_ff72167cc38f2dcadbf56c12ccb28073.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инвестиционный налоговый вычет, максим решетников
Экономика, инвестиционный налоговый вычет, Максим Решетников
Решетников ждет жесткой дискуссии по инвестиционному налоговому вычету
Решетников: не все запросы РСПП по инвестиционному вычету удастся удовлетворить
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что вряд ли получится удовлетворить все запросы Российского союза промышленников и предпринимателей по федеральному инвестиционному налоговому вычету, предстоит сложная дискуссия.
Глава РСПП Александр Шохин в рамках дискуссии на ПМЭФ заявил, что его беспокоит неопределенность по поводу федерального инвестиционного вычета. Организация предлагала сделать его "глубоким и серьезным", чтобы любые инвестиции в основной капитал, технологическое перевооружение, территории присутствия, образование и здоровье сотрудников поощрялись федеральным инвествычетом.
"Это сейчас, действительно, ключевой вопрос. В законе этот вопрос вынесен на уровень правительства, но и наверное по-другому быть не может, потому что, очевидно, баланс придется искать динамически. Сложный будет разговор, я не думаю, что все запросы Александра Николаевича удастся удовлетворить, нам придется таргетировать инвестиции, выделять приоритеты. Как избежать принципа индивидуализации льгот - мы это сможем преодолеть на этапе механики", - сказал Решетников, выступая на форуме.
Он подчеркнул, что в любом случае объемы и глубина инвестиционного вычета не будут автоматическими, их придется определять в каких-то параметрах, и под эти параметры подстраивать приоритеты.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Решетников назвал способ проверить состояние судебной системы России