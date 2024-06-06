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Решетников ждет жесткой дискуссии по инвестиционному налоговому вычету

Решетников ждет жесткой дискуссии по инвестиционному налоговому вычету - 06.06.2024, ПРАЙМ

Решетников ждет жесткой дискуссии по инвестиционному налоговому вычету

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что вряд ли получится удовлетворить все запросы Российского союза промышленников и предпринимателей по... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:37+0300

2024-06-06T11:37+0300

2024-06-06T11:59+0300

экономика

инвестиционный налоговый вычет

максим решетников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что вряд ли получится удовлетворить все запросы Российского союза промышленников и предпринимателей по федеральному инвестиционному налоговому вычету, предстоит сложная дискуссия.Глава РСПП Александр Шохин в рамках дискуссии на ПМЭФ заявил, что его беспокоит неопределенность по поводу федерального инвестиционного вычета. Организация предлагала сделать его "глубоким и серьезным", чтобы любые инвестиции в основной капитал, технологическое перевооружение, территории присутствия, образование и здоровье сотрудников поощрялись федеральным инвествычетом."Это сейчас, действительно, ключевой вопрос. В законе этот вопрос вынесен на уровень правительства, но и наверное по-другому быть не может, потому что, очевидно, баланс придется искать динамически. Сложный будет разговор, я не думаю, что все запросы Александра Николаевича удастся удовлетворить, нам придется таргетировать инвестиции, выделять приоритеты. Как избежать принципа индивидуализации льгот - мы это сможем преодолеть на этапе механики", - сказал Решетников, выступая на форуме.Он подчеркнул, что в любом случае объемы и глубина инвестиционного вычета не будут автоматическими, их придется определять в каких-то параметрах, и под эти параметры подстраивать приоритеты.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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инвестиционный налоговый вычет, максим решетников