https://1prime.ru/20240606/vznos-848884303.html
ВТБ временно отменит первый взнос по ипотеке для многодетных семей
ВТБ временно отменит первый взнос по ипотеке для многодетных семей - 06.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ временно отменит первый взнос по ипотеке для многодетных семей
ВТБ с 1 июля на два месяца отменит для клиентов с тремя и более несовершеннолетними детьми первоначальный взнос по ипотеке на жилье в многоквартирных домах,... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T08:19+0300
2024-06-06T08:19+0300
2024-06-06T08:19+0300
экономика
втб
ипотека
многодетные семьи
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_14bfd591f71610108487824215a59c74.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. ВТБ с 1 июля на два месяца отменит для клиентов с тремя и более несовершеннолетними детьми первоначальный взнос по ипотеке на жилье в многоквартирных домах, сообщил журналистам на ПМЭФ зампред правления банка Георгий Горшков. "ВТБ решил впервые на российском рынке запустить для многодетных родителей ипотеку без первого взноса. В рамках акции планируем предложить такие кредиты всем обратившимся к нам клиентам", - сказал Горшков. По его словам, акция продлится с 1 июля по 1 сентября и распространится на клиентов с тремя и более несовершеннолетними детьми. Эта льгота будет предоставляться при покупке жилья в многоквартирных домах. Остальные критерии будут соответствовать базовым условиям банка. Топ-менеджер отметил, что сейчас основной фокус заемщиков с семьями сосредоточен на рынке новостроек, где они используют поддержку от государства. Однако миллионы людей покупают квартиры и на вторичном рынке, где такие льготы недоступны. В частности, в ВТБ по итогам января-мая доля клиентов, оформивших ипотеку на вторичное жилье, составила 40%. При этом среди многодетных заемщиков она выше – 45%. Подавляющее большинство клиентов с тремя и более детьми оформляют в ипотеку квартиры, их средняя площадь составляет 60 квадратных метров. В банке на покупку жилья такие заемщики занимают порядка 5,3 миллиона рублей на 26 лет. Согласно информации на сайте банка, первый взнос по ипотеке на вторичку составляет от 15,1%. На жилье в новостройках в рамках госпрограммы под 8% - от 30,1%, по госпрограмме "семейная ипотека" и по рыночной - от 20,1%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240605/ipoteka-848850758.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/22/835522290_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_136487d522cabd78386aa658e53550a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, ипотека, многодетные семьи
Экономика, ВТБ, ипотека, многодетные семьи
ВТБ временно отменит первый взнос по ипотеке для многодетных семей
ВТБ с 1 июля по 1 сентября отменит первый взнос по ипотеке для многодетных семей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. ВТБ с 1 июля на два месяца отменит для клиентов с тремя и более несовершеннолетними детьми первоначальный взнос по ипотеке на жилье в многоквартирных домах, сообщил журналистам на ПМЭФ зампред правления банка Георгий Горшков.
"ВТБ решил впервые на российском рынке запустить для многодетных родителей ипотеку без первого взноса. В рамках акции планируем предложить такие кредиты всем обратившимся к нам клиентам", - сказал Горшков.
По его словам, акция продлится с 1 июля по 1 сентября и распространится на клиентов с тремя и более несовершеннолетними детьми. Эта льгота будет предоставляться при покупке жилья в многоквартирных домах. Остальные критерии будут соответствовать базовым условиям банка.
Топ-менеджер отметил, что сейчас основной фокус заемщиков с семьями сосредоточен на рынке новостроек, где они используют поддержку от государства. Однако миллионы людей покупают квартиры и на вторичном рынке, где такие льготы недоступны.
В частности, в ВТБ по итогам января-мая доля клиентов, оформивших ипотеку на вторичное жилье, составила 40%. При этом среди многодетных заемщиков она выше – 45%.
Подавляющее большинство клиентов с тремя и более детьми оформляют в ипотеку квартиры, их средняя площадь составляет 60 квадратных метров. В банке на покупку жилья такие заемщики занимают порядка 5,3 миллиона рублей на 26 лет.
Согласно информации на сайте банка, первый взнос по ипотеке на вторичку составляет от 15,1%. На жилье в новостройках в рамках госпрограммы под 8% - от 30,1%, по госпрограмме "семейная ипотека" и по рыночной - от 20,1%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Сбербанк повысит ставки по рыночным программам ипотеки на 1,5 п.п.