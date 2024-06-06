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Кабмин Японии негативно оценил слова Путина об отношениях между странами
Кабмин Японии негативно оценил слова Путина об отношениях между странами - 06.06.2024, ПРАЙМ
Кабмин Японии негативно оценил слова Путина об отношениях между странами
Между Москвой и Токио отсутствуют условия для продолжения диалога по мирному договору. Об этом заявил, генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:25+0300
2024-06-06T09:25+0300
2024-06-06T10:48+0300
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ТОКИО, 6 июн – ПРАЙМ. Между Москвой и Токио отсутствуют условия для продолжения диалога по мирному договору. Об этом заявил, генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя заявление президента России Владимира Путина.Глава государства 5 июня на встрече с руководителями крупнейших международных СМИ заявил, что Москва не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Токио. При этом, по его словам, для диалога должны быть определенные условия. Путин отметил, что одним из препятствий является присоединение Японии к призывам добиться стратегического поражения России.По мнению Хаяси, текущая ситуация в отношениях вызвана двух стран вызвана конфликтом на Украине. "Попытки переложить ответственность на Японию чрезвычайно несправедливы и категорически неприемлемы", — считает он. Генсек также заявил, что "отношения с Россией находятся на очень непростой точке", однако, несмотря на это, Токио "продолжает придерживаться плана решения проблемы северных территорий (как в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.) и заключения мирного договора". Кроме того, Хаяси попросили прокомментировать слова Путина о том, что он не понимает, "почему он должен стесняться посещать "Курильские острова, так как "Российская Федерация исходит из того, что это часть суверенной территории России". "Визит высокопоставленных лиц России (на Курилы – ред.) не соответствует позиции нашей страны. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и соответствующим образом реагировать", — заявил генсек.
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россия, япония, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Владимир Путин
Кабмин Японии негативно оценил слова Путина об отношениях между странами
Япония назвала неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога
ТОКИО, 6 июн – ПРАЙМ. Между Москвой и Токио отсутствуют условия для продолжения диалога по мирному договору. Об этом заявил, генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя заявление президента России Владимира Путина.
Глава государства 5 июня на встрече с руководителями крупнейших международных СМИ заявил, что Москва не отказывается от возобновления диалога о мирном договоре с Токио. При этом, по его словам, для диалога должны быть определенные условия. Путин отметил, что одним из препятствий является присоединение Японии к призывам добиться стратегического поражения России.
По мнению Хаяси, текущая ситуация в отношениях вызвана двух стран вызвана конфликтом на Украине. "Попытки переложить ответственность на Японию чрезвычайно несправедливы и категорически неприемлемы", — считает он.
Генсек также заявил, что "отношения с Россией находятся на очень непростой точке", однако, несмотря на это, Токио "продолжает придерживаться плана решения проблемы северных территорий (как в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.) и заключения мирного договора".
Кроме того, Хаяси попросили прокомментировать слова Путина о том, что он не понимает, "почему он должен стесняться посещать "Курильские острова, так как "Российская Федерация исходит из того, что это часть суверенной территории России".
"Визит высокопоставленных лиц России (на Курилы – ред.) не соответствует позиции нашей страны. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и соответствующим образом реагировать", — заявил генсек.
Россия за мирный договор с Японией, но при одном условии, сообщил Путин