Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова рассказала о работе над исключением талибов из списка террористов - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240606/zakharova-848909038.html
Захарова рассказала о работе над исключением талибов из списка террористов
Захарова рассказала о работе над исключением талибов из списка террористов - 06.06.2024, ПРАЙМ
Захарова рассказала о работе над исключением талибов из списка террористов
Над исключением афганского движения "Талибан"* из списка террористов работают разные ведомства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:24+0300
2024-06-06T13:41+0300
политика
россия
мария захарова
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906995_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_a56c5b3127c2b52db90f7832c110a9c4.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Над исключением афганского движения "Талибан"* из списка террористов работают разные ведомства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Как это будет сделано? Над этим вопросом трудятся эксперты, юристы, правовики, международники, представители различных ведомств, и (ведутся) соответствующие процедуры, которые задействованы", — отметила дипломат на полях ПМЭФ.Захарова отметила, что Москва долгое время поддерживает контакты с движением, а в настоящее время работает над установлением отношений с ними. Она подчеркнула, что развитие двусторонних отношений необходимо для решения проблем, вызванных присутствием США и НАТО в Афганистане.Талибы* заняли Кабул в середине августа 2021 года. Американские военные покинули аэропорт Кабула в конце августа, завершив 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. В начале сентября образовалось временное правительство Афганистана под руководством Мохаммада Хасана Ахунда.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://1prime.ru/20240527/lavrov-848552834.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906995_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8590dc0e14ba526464e16b9e60b87479.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мария захарова, мид
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, МИД
13:24 06.06.2024 (обновлено: 13:41 06.06.2024)
 
Захарова рассказала о работе над исключением талибов из списка террористов

Захарова: над исключением "Талибана"* из списка террористов работают ведомства

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Над исключением афганского движения "Талибан"* из списка террористов работают разные ведомства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как это будет сделано? Над этим вопросом трудятся эксперты, юристы, правовики, международники, представители различных ведомств, и (ведутся) соответствующие процедуры, которые задействованы", — отметила дипломат на полях ПМЭФ.
Захарова отметила, что Москва долгое время поддерживает контакты с движением, а в настоящее время работает над установлением отношений с ними. Она подчеркнула, что развитие двусторонних отношений необходимо для решения проблем, вызванных присутствием США и НАТО в Афганистане.
Талибы* заняли Кабул в середине августа 2021 года. Американские военные покинули аэропорт Кабула в конце августа, завершив 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. В начале сентября образовалось временное правительство Афганистана под руководством Мохаммада Хасана Ахунда.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Одна из улиц в Кабуле - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
Россия намерена исключить "Талибан*" из списка террористов
27 мая, 15:57
 
ПолитикаРОССИЯМария ЗахароваМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала