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Захарова рассказала о работе над исключением талибов из списка террористов
Захарова рассказала о работе над исключением талибов из списка террористов - 06.06.2024, ПРАЙМ
Захарова рассказала о работе над исключением талибов из списка террористов
Над исключением афганского движения "Талибан"* из списка террористов работают разные ведомства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:24+0300
2024-06-06T13:24+0300
2024-06-06T13:41+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Над исключением афганского движения "Талибан"* из списка террористов работают разные ведомства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Как это будет сделано? Над этим вопросом трудятся эксперты, юристы, правовики, международники, представители различных ведомств, и (ведутся) соответствующие процедуры, которые задействованы", — отметила дипломат на полях ПМЭФ.Захарова отметила, что Москва долгое время поддерживает контакты с движением, а в настоящее время работает над установлением отношений с ними. Она подчеркнула, что развитие двусторонних отношений необходимо для решения проблем, вызванных присутствием США и НАТО в Афганистане.Талибы* заняли Кабул в середине августа 2021 года. Американские военные покинули аэропорт Кабула в конце августа, завершив 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. В начале сентября образовалось временное правительство Афганистана под руководством Мохаммада Хасана Ахунда.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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россия, мария захарова, мид
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, МИД
Захарова рассказала о работе над исключением талибов из списка террористов
Захарова: над исключением "Талибана"* из списка террористов работают ведомства
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Над исключением афганского движения "Талибан"* из списка террористов работают разные ведомства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как это будет сделано? Над этим вопросом трудятся эксперты, юристы, правовики, международники, представители различных ведомств, и (ведутся) соответствующие процедуры, которые задействованы", — отметила дипломат на полях ПМЭФ.
Захарова отметила, что Москва долгое время поддерживает контакты с движением, а в настоящее время работает над установлением отношений с ними. Она подчеркнула, что развитие двусторонних отношений необходимо для решения проблем, вызванных присутствием США и НАТО в Афганистане.
Талибы* заняли Кабул в середине августа 2021 года. Американские военные покинули аэропорт Кабула в конце августа, завершив 20-летнее военное присутствие США в Афганистане. В начале сентября образовалось временное правительство Афганистана под руководством Мохаммада Хасана Ахунда.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Россия намерена исключить "Талибан*" из списка террористов