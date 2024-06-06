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Захарова прокомментировала заявления об интересе Турции к БРИКС
Захарова прокомментировала заявления об интересе Турции к БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала заявления об интересе Турции к БРИКС
БРИКС открыт для других стран, при этом есть определенные критерии для вступления. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:01+0300
2024-06-06T17:01+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. БРИКС открыт для других стран, при этом есть определенные критерии для вступления. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Вы знаете, объединение открыто. Есть определенные критерии, они должны сочетаться с желанием стран стать членами этого не элитарного клуба, а объединения, основанного на взаимоуважении", — прокомментировала решение Анкары Захарова.Она напомнила, что у БРИКС уже есть опыт расширения, и, по ее мнению, новые члены "чувствуют себя очень комфортно".Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам.
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мария захарова, брикс, турция
Экономика, Мария Захарова, БРИКС, ТУРЦИЯ
Захарова прокомментировала заявления об интересе Турции к БРИКС
Захарова: БРИКС открыт для других стран, но для кандидатов есть критерии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. БРИКС открыт для других стран, при этом есть определенные критерии для вступления. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.
"Вы знаете, объединение открыто. Есть определенные критерии, они должны сочетаться с желанием стран стать членами этого не элитарного клуба, а объединения, основанного на взаимоуважении", — прокомментировала решение Анкары Захарова.
Она напомнила, что у БРИКС уже есть опыт расширения, и, по ее мнению, новые члены "чувствуют себя очень комфортно".
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.
Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам.
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