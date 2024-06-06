Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала заявления об интересе Турции к БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240606/zakharova-848925206.html
Захарова прокомментировала заявления об интересе Турции к БРИКС
Захарова прокомментировала заявления об интересе Турции к БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала заявления об интересе Турции к БРИКС
БРИКС открыт для других стран, при этом есть определенные критерии для вступления. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:01+0300
2024-06-06T17:11+0300
экономика
мария захарова
брикс
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848670218_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_696be3c8913a8c64764693984e2552f3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. БРИКС открыт для других стран, при этом есть определенные критерии для вступления. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Вы знаете, объединение открыто. Есть определенные критерии, они должны сочетаться с желанием стран стать членами этого не элитарного клуба, а объединения, основанного на взаимоуважении", — прокомментировала решение Анкары Захарова.Она напомнила, что у БРИКС уже есть опыт расширения, и, по ее мнению, новые члены "чувствуют себя очень комфортно".Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам.
https://1prime.ru/20240606/briks-848920058.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848670218_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_da74bcd40768813efd783459d13dc4fc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мария захарова, брикс, турция
Экономика, Мария Захарова, БРИКС, ТУРЦИЯ
17:01 06.06.2024 (обновлено: 17:11 06.06.2024)
 
Захарова прокомментировала заявления об интересе Турции к БРИКС

Захарова: БРИКС открыт для других стран, но для кандидатов есть критерии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Создаем цифровой факультет МГИМО вместе!
Выставка Россия. Создаем цифровой факультет МГИМО вместе!
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. БРИКС открыт для других стран, при этом есть определенные критерии для вступления. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Вы знаете, объединение открыто. Есть определенные критерии, они должны сочетаться с желанием стран стать членами этого не элитарного клуба, а объединения, основанного на взаимоуважении", — прокомментировала решение Анкары Захарова.
Она напомнила, что у БРИКС уже есть опыт расширения, и, по ее мнению, новые члены "чувствуют себя очень комфортно".
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.
Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам.
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
В России предложили объединить углеродные рынки стран БРИКС
15:59
 
ЭкономикаМария ЗахароваБРИКСТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала