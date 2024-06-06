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Венгрия сохранит эмбарго на украинское зерно - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Венгрия сохранит эмбарго на украинское зерно
Венгрия сохранит эмбарго на украинское зерно - 06.06.2024, ПРАЙМ
Венгрия сохранит эмбарго на украинское зерно
Венгрия не намерена отменять ограничения на украинское зерно, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:32+0300
2024-06-06T13:38+0300
пмэф-2024
украинское зерно
мид венгрии
петер сийярто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Венгрия не намерена отменять ограничения на украинское зерно, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен обсудить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).В сентябре 2023-го три государства Восточной Европы – Польша, Венгрия и Словакия – продлили истекавшее эмбарго на ввоз украинского зерна. С тех пор транзит украинской сельхозпродукции по территории Венгрии разрешается, но на транспортировку каждой партии таких товаров отводится не более 15 дней. Будапешт не раз отмечал, что намерен сохранить эмбарго, иначе это означало бы крах для венгерских фермеров.
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пмэф-2024, украинское зерно, мид венгрии, петер сийярто
ПМЭФ-2024, украинское зерно, МИД Венгрии, Петер Сийярто
13:32 06.06.2024 (обновлено: 13:38 06.06.2024)
 
Венгрия сохранит эмбарго на украинское зерно

Сийярто: Венгрия сохранит эмбарго на украинское зерно

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Венгрия не намерена отменять ограничения на украинское зерно, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен обсудить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В сентябре 2023-го три государства Восточной Европы – Польша, Венгрия и Словакия – продлили истекавшее эмбарго на ввоз украинского зерна. С тех пор транзит украинской сельхозпродукции по территории Венгрии разрешается, но на транспортировку каждой партии таких товаров отводится не более 15 дней. Будапешт не раз отмечал, что намерен сохранить эмбарго, иначе это означало бы крах для венгерских фермеров.
 
ПМЭФ-2024украинское зерноМИД ВенгрииПетер Сийярто
 
 
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