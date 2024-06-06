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Венгрия сохранит эмбарго на украинское зерно
Венгрия сохранит эмбарго на украинское зерно - 06.06.2024, ПРАЙМ
Венгрия сохранит эмбарго на украинское зерно
Венгрия не намерена отменять ограничения на украинское зерно, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:32+0300
2024-06-06T13:32+0300
2024-06-06T13:38+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Венгрия не намерена отменять ограничения на украинское зерно, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен обсудить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).В сентябре 2023-го три государства Восточной Европы – Польша, Венгрия и Словакия – продлили истекавшее эмбарго на ввоз украинского зерна. С тех пор транзит украинской сельхозпродукции по территории Венгрии разрешается, но на транспортировку каждой партии таких товаров отводится не более 15 дней. Будапешт не раз отмечал, что намерен сохранить эмбарго, иначе это означало бы крах для венгерских фермеров.
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ПМЭФ-2024, украинское зерно, МИД Венгрии, Петер Сийярто
Венгрия сохранит эмбарго на украинское зерно
Сийярто: Венгрия сохранит эмбарго на украинское зерно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Венгрия не намерена отменять ограничения на украинское зерно, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен обсудить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В сентябре 2023-го три государства Восточной Европы – Польша, Венгрия и Словакия – продлили истекавшее эмбарго на ввоз украинского зерна. С тех пор транзит украинской сельхозпродукции по территории Венгрии разрешается, но на транспортировку каждой партии таких товаров отводится не более 15 дней. Будапешт не раз отмечал, что намерен сохранить эмбарго, иначе это означало бы крах для венгерских фермеров.