https://1prime.ru/20240606/zerno-848909365.html

Венгрия сохранит эмбарго на украинское зерно

Венгрия сохранит эмбарго на украинское зерно - 06.06.2024, ПРАЙМ

Венгрия сохранит эмбарго на украинское зерно

Венгрия не намерена отменять ограничения на украинское зерно, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T13:32+0300

2024-06-06T13:32+0300

2024-06-06T13:38+0300

пмэф-2024

украинское зерно

мид венгрии

петер сийярто

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/30/841473085_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc0f1757612c3ae8f12d109c8bc96cdc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Венгрия не намерена отменять ограничения на украинское зерно, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен обсудить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).В сентябре 2023-го три государства Восточной Европы – Польша, Венгрия и Словакия – продлили истекавшее эмбарго на ввоз украинского зерна. С тех пор транзит украинской сельхозпродукции по территории Венгрии разрешается, но на транспортировку каждой партии таких товаров отводится не более 15 дней. Будапешт не раз отмечал, что намерен сохранить эмбарго, иначе это означало бы крах для венгерских фермеров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пмэф-2024, украинское зерно, мид венгрии, петер сийярто