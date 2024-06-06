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Поставщиков ресурсов ЖКХ обяжут иметь инвестпрограммы
Поставщиков ресурсов ЖКХ обяжут иметь инвестпрограммы - 06.06.2024, ПРАЙМ
Поставщиков ресурсов ЖКХ обяжут иметь инвестпрограммы
Ресурсоснабжащие организации в сфере ЖКХ в России на законодательном уровня обяжут иметь собственные инвестиционные программы, рассказал РИА Новости на ПМЭФ... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:11+0300
2024-06-06T13:11+0300
2024-06-06T13:29+0300
экономика
жкх
инвестпрограмма
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ресурсоснабжащие организации в сфере ЖКХ в России на законодательном уровня обяжут иметь собственные инвестиционные программы, рассказал РИА Новости на ПМЭФ замглавы Минстроя Юрий Муценек."Сегодня мы отрабатываем с коллегами из Минэкономразвития и с экспертным сообществом обязательность применения инвестиционных программ для РСО, которая до этого не была закреплена на уровне закона", - сообщил он.Муценек отметил, что в настоящее время, "к сожалению, далеко не у всех ресурсоснабжающих организаций в принципе есть свои инвестпрограммы"."Мы хотим, чтобы эта форма планов имела место всегда, чтобы были понятны перспективы развития сетей и то, куда компаниями тратятся ресурсы", - пояснил замминистра.Он также добавил, что инвестиционные программы у поставщиков ресурсов в ЖКХ должны быть "максимально долгосрочными"."В идеальной картине мира мы должны прийти к тому, чтобы по всем направлениям развития мы понимали перспективы в горизонте до 30-го года", - уточнил он.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил РИА Новости, что деньги, получаемые ресурсоснабжающими организациями (РСО) в системе ЖКХ, должны в первую очередь идти на модернизацию сетей в рамках инвестиционных программ, а не проедаться за счет высоких зарплат и покупок дорогих автомобилей, и государство будет это контролировать,Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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жкх, инвестпрограмма
Экономика, ЖКХ, инвестпрограмма
Поставщиков ресурсов ЖКХ обяжут иметь инвестпрограммы
Минстрой: поставщики ресурсов ЖКХ будут обязаны иметь инвестпрограммы
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ресурсоснабжащие организации в сфере ЖКХ в России на законодательном уровня обяжут иметь собственные инвестиционные программы, рассказал РИА Новости на ПМЭФ замглавы Минстроя Юрий Муценек.
"Сегодня мы отрабатываем с коллегами из Минэкономразвития и с экспертным сообществом обязательность применения инвестиционных программ для РСО, которая до этого не была закреплена на уровне закона", - сообщил он.
Муценек отметил, что в настоящее время, "к сожалению, далеко не у всех ресурсоснабжающих организаций в принципе есть свои инвестпрограммы".
"Мы хотим, чтобы эта форма планов имела место всегда, чтобы были понятны перспективы развития сетей и то, куда компаниями тратятся ресурсы", - пояснил замминистра.
Он также добавил, что инвестиционные программы у поставщиков ресурсов в ЖКХ должны быть "максимально долгосрочными".
"В идеальной картине мира мы должны прийти к тому, чтобы по всем направлениям развития мы понимали перспективы в горизонте до 30-го года", - уточнил он.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил РИА Новости, что деньги, получаемые ресурсоснабжающими организациями (РСО) в системе ЖКХ, должны в первую очередь идти на модернизацию сетей в рамках инвестиционных программ, а не проедаться за счет высоких зарплат и покупок дорогих автомобилей, и государство будет это контролировать,
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.