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"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование
"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование - 07.06.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование
Группа "Аэрофлот" проработала с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет,... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T05:19+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" проработала с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет, заявил журналистам на полях ПМЭФ-2024 генеральный директор группы Сергей Александровский. "Мы достаточно подробно с ФАС отрабатывали всю нашу экономику, коллеги погрузились в наши расчеты формирования себестоимости, верифицировали ее. Эта работа длилась порядка месяца. Мы абсолютно открыты, прозрачны. И, скажем так, относительно ценообразования никаких вопросов в отношении "Аэрофлота" нет", - отметил он. ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил в середине мая глава регулятора Максим Шаскольский. А в конце мая служба заявила, что проработает с "Аэрофлотом" меры, позволяющие повысить прозрачность ценообразования. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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пмэф-2024, фас рф
Экономика, ПМЭФ-2024, ФАС РФ
"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование
Александровский: "Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование, оно абсолютно прозрачное
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" проработала с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет, заявил журналистам на полях ПМЭФ-2024 генеральный директор группы Сергей Александровский.
"Мы достаточно подробно с ФАС отрабатывали всю нашу экономику, коллеги погрузились в наши расчеты формирования себестоимости, верифицировали ее. Эта работа длилась порядка месяца. Мы абсолютно открыты, прозрачны. И, скажем так, относительно ценообразования никаких вопросов в отношении "Аэрофлота" нет", - отметил он.
ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил в середине мая глава регулятора Максим Шаскольский. А в конце мая служба заявила, что проработает с "Аэрофлотом" меры, позволяющие повысить прозрачность ценообразования.
ФАС и "Аэрофлот" проработают повышение прозрачности цен на авиабилеты
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.