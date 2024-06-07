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"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование

"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование - 07.06.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" проработал с ФАС ценообразование

Группа "Аэрофлот" проработала с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет,... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T05:19+0300

2024-06-07T05:19+0300

2024-06-07T05:20+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" проработала с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ценообразование компании, оно абсолютно прозрачное, вопросов у службы нет, заявил журналистам на полях ПМЭФ-2024 генеральный директор группы Сергей Александровский. "Мы достаточно подробно с ФАС отрабатывали всю нашу экономику, коллеги погрузились в наши расчеты формирования себестоимости, верифицировали ее. Эта работа длилась порядка месяца. Мы абсолютно открыты, прозрачны. И, скажем так, относительно ценообразования никаких вопросов в отношении "Аэрофлота" нет", - отметил он. ФАС попросила российские авиакомпании уточнить порядок образования цен и обеспечить доступность билетов на внутренних маршрутах для всех категорий граждан, сообщил в середине мая глава регулятора Максим Шаскольский. А в конце мая служба заявила, что проработает с "Аэрофлотом" меры, позволяющие повысить прозрачность ценообразования. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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