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Группа "Аэрофлот" понимает, как работать даже при худшем сценарии санкций
Группа "Аэрофлот" понимает, как работать даже при худшем сценарии санкций - 07.06.2024, ПРАЙМ
Группа "Аэрофлот" понимает, как работать даже при худшем сценарии санкций
Группа "Аэрофлот" понимает, как скорректировать ситуацию, даже если реализовывается худший санкционный сценарий, следует из слов гендиректора группы Сергея... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T05:26+0300
2024-06-07T05:26+0300
2024-06-07T05:26+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" понимает, как скорректировать ситуацию, даже если реализовывается худший санкционный сценарий, следует из слов гендиректора группы Сергея Александровского на полях ПМЭФ-2024. Санкции против "Победы" (группа "Аэрофлот") были введены в начале мая, а ряд Telegram-каналов писали, что в связи с этим она с июля прекратит полеты за рубеж, что впоследствии опровергла сама авиакомпания. "Мы понимали и понимаем, как нам корректировать ситуацию в случае худшего сценария. Никаких сейчас ограничений для продолжения выполнения международных полетов авиакомпании "Победа" нет. В летнем сезоне планируется выполнять все заявленные направления. Более того, уже сформирована программа зимнего расписания, уже рейсы выставлены в продажу", - сказал Александровский журналистам во время брифинга, отвечая на вопрос, насколько высок риск того, что в санкционный список могут попасть авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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санкции против рф, пмэф-2024
Экономика, санкции против РФ, ПМЭФ-2024
Группа "Аэрофлот" понимает, как работать даже при худшем сценарии санкций
Группа "Аэрофлот" понимает, как работать даже при худшем санкционном сценарии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" понимает, как скорректировать ситуацию, даже если реализовывается худший санкционный сценарий, следует из слов гендиректора группы Сергея Александровского на полях ПМЭФ-2024.
Санкции против "Победы" (группа "Аэрофлот") были введены в начале мая, а ряд Telegram-каналов писали, что в связи с этим она с июля прекратит полеты за рубеж, что впоследствии опровергла сама авиакомпания.
"Мы понимали и понимаем, как нам корректировать ситуацию в случае худшего сценария. Никаких сейчас ограничений для продолжения выполнения международных полетов авиакомпании "Победа" нет. В летнем сезоне планируется выполнять все заявленные направления. Более того, уже сформирована программа зимнего расписания, уже рейсы выставлены в продажу", - сказал Александровский журналистам во время брифинга, отвечая на вопрос, насколько высок риск того, что в санкционный список могут попасть авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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