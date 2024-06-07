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Минсельхоз оценил необходимость продавать зерно в госфонд

Минсельхоз оценил необходимость продавать зерно в госфонд - 07.06.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз оценил необходимость продавать зерно в госфонд

Российские аграрии сейчас не испытывают потребности продавать зерно в государственный интервенционный фонд, его увеличение не рассматривается, нет необходимости | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:46+0300

2024-06-07T09:46+0300

2024-06-07T09:49+0300

экономика

россия

зерно

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Российские аграрии сейчас не испытывают потребности продавать зерно в государственный интервенционный фонд, его увеличение не рассматривается, нет необходимости и в интервенциях по сахару, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут."Сейчас потребности у наших сельхозтоваропроизводителей продавать в интервенционный фонд нет, если она появится, у них будет такая возможность. Но объективно, поскольку содержать интервенционный фонд очень дорого, то лучше выдать льготные кредиты сельхозтоваропроизводителям, чтобы они создали продукт на это, чем содержать этот объем в элеваторах. Поэтому здесь мы остаемся пока в таргете 5 миллионов тонн, 3 закупили, 2 осталось", - сказала Лут.Отвечая на вопрос, планируется ли начать интервенции по сахару, министр заявила: "Нет, сахарный рынок сам себя отрегулирует, нет сомнений".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, зерно