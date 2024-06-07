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В МИД пояснили, почему Запад не может просто своровать российские активы

В МИД пояснили, почему Запад не может просто своровать российские активы - 07.06.2024, ПРАЙМ

В МИД пояснили, почему Запад не может просто своровать российские активы

Есть определенные юридические аспекты, которые не позволяют странам G7 просто "своровать" российские активы, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T12:44+0300

2024-06-07T12:44+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Есть определенные юридические аспекты, которые не позволяют странам G7 просто "своровать" российские активы, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы МИД РФ Александр Панкин. Ранее в Белом доме заявили, что страны "Большой семерки" (G7) не пришли к консенсусу о сделке по изъятию замороженных российских активов и их передаче Украине. "Есть определенные юридические нюансы и аспекты, которые, видимо, мешают в соответствии с национальным законодательством как-то так вот своровать", - сказал Панкин. Он подчеркнул, что Россия, конечно, следит за обсуждением в G7 темы конфискации российских активов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

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мид рф, пмэф-2024, замороженные российские активы, запад