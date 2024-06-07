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СМИ раскрыло, кто помешает G7 принять решение по российским активам
СМИ раскрыло, кто помешает G7 принять решение по российским активам - 07.06.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, кто помешает G7 принять решение по российским активам
Президент Франции Эммануэль Макрон может помешать одобрению странами G7 плана США по предоставлению Украине кредита в размере примерно 50 миллиардов долларов,... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:34+0300
2024-06-07T18:34+0300
2024-06-07T18:34+0300
g7
эммануэль макрон
замороженные российские активы
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ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон может помешать одобрению странами G7 плана США по предоставлению Украине кредита в размере примерно 50 миллиардов долларов, который будет погашаться с использованием процентов от замороженных российских активов, сообщает газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников американской администрации. В среду газета Financal Times сообщила, что США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженный активов РФ, если ЕС продлит антироссийские санкции на неопределенный срок. До этого газета сообщала со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева. "У Макрона есть опасения по поводу этого плана, и его считают единственным оставшимся противником, который может помешать G7 одобрить его в ходе встреч на следующей неделе", - сообщает газета.
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g7, эммануэль макрон, замороженные российские активы
G7, Эммануэль Макрон, замороженные российские активы
СМИ раскрыло, кто помешает G7 принять решение по российским активам
Politico: Макрон помешает G7 принять план по кредиту Киеву за счет прибыли от активов РФ
ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон может помешать одобрению странами G7 плана США по предоставлению Украине кредита в размере примерно 50 миллиардов долларов, который будет погашаться с использованием процентов от замороженных российских активов, сообщает газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников американской администрации.
В среду газета Financal Times сообщила, что США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженный активов РФ, если ЕС продлит антироссийские санкции на неопределенный срок. До этого газета сообщала со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева.
"У Макрона есть опасения по поводу этого плана, и его считают единственным оставшимся противником, который может помешать G7 одобрить его в ходе встреч на следующей неделе", - сообщает газета.