Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыло, кто помешает G7 принять решение по российским активам - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240607/aktivy-848984972.html
СМИ раскрыло, кто помешает G7 принять решение по российским активам
СМИ раскрыло, кто помешает G7 принять решение по российским активам - 07.06.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, кто помешает G7 принять решение по российским активам
Президент Франции Эммануэль Макрон может помешать одобрению странами G7 плана США по предоставлению Украине кредита в размере примерно 50 миллиардов долларов,... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:34+0300
2024-06-07T18:34+0300
g7
эммануэль макрон
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/57/841465733_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_681c6ae7f44248a532af466661934975.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон может помешать одобрению странами G7 плана США по предоставлению Украине кредита в размере примерно 50 миллиардов долларов, который будет погашаться с использованием процентов от замороженных российских активов, сообщает газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников американской администрации. В среду газета Financal Times сообщила, что США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженный активов РФ, если ЕС продлит антироссийские санкции на неопределенный срок. До этого газета сообщала со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева. "У Макрона есть опасения по поводу этого плана, и его считают единственным оставшимся противником, который может помешать G7 одобрить его в ходе встреч на следующей неделе", - сообщает газета.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/57/841465733_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_07d757e82badfb1ea94c959cf206d528.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
g7, эммануэль макрон, замороженные российские активы
G7, Эммануэль Макрон, замороженные российские активы
18:34 07.06.2024
 
СМИ раскрыло, кто помешает G7 принять решение по российским активам

Politico: Макрон помешает G7 принять план по кредиту Киеву за счет прибыли от активов РФ

© Unsplash/Willfried WendeБанкноты евро
Банкноты евро
© Unsplash/Willfried Wende
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон может помешать одобрению странами G7 плана США по предоставлению Украине кредита в размере примерно 50 миллиардов долларов, который будет погашаться с использованием процентов от замороженных российских активов, сообщает газета Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников американской администрации.
В среду газета Financal Times сообщила, что США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженный активов РФ, если ЕС продлит антироссийские санкции на неопределенный срок. До этого газета сообщала со ссылкой на западных чиновников, что США подталкивают страны G7 к тому, чтобы предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ до возможного возвращения на пост президента США Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева.
"У Макрона есть опасения по поводу этого плана, и его считают единственным оставшимся противником, который может помешать G7 одобрить его в ходе встреч на следующей неделе", - сообщает газета.
 
G7Эммануэль Макронзамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала