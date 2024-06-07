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Алиханов назвал предложение возглавить Минпромторг вызовом и стрессом
Алиханов назвал предложение возглавить Минпромторг вызовом и стрессом - 07.06.2024, ПРАЙМ
Алиханов назвал предложение возглавить Минпромторг вызовом и стрессом
Предложение возглавить Минпромторг было неожиданным, новая должность – большая ответственность и вызов, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T19:26+0300
2024-06-07T19:26+0300
2024-06-07T19:26+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Предложение возглавить Минпромторг было неожиданным, новая должность – большая ответственность и вызов, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр промышленности и торговли Антон Алиханов.По его словам, не было никаких предварительных консультаций или встреч. "Любая смена работы – это всегда определенный вызов и стресс, но понимаю, что есть очень серьезный задел. Многие темы знакомы, хотя, понятно, очень много отраслевых вопросов, в которые сейчас активно погружаюсь", - сказал Алиханов. При этом, по его словам, Минпромторг – родное для него место, где он проработал "полноценные три года". Бывший губернатор Калининградской области в 2015 году был назначен зампредседателя правительства Калининградской области, где курировал сельское хозяйство и промышленность. А вскоре стал врио губернатора после ухода с поста Евгения Зиничева. На тот момент он был самым молодым главой российского региона. В сентябре 2017-го Алиханов был избран главой Калининградской области, а в сентябре 2022-го переизбран на второй срок. Экономика региона при Алиханове активно развивалась, что признавали даже на международном уровне. В начале мая 2024-го в интервью "Ведомостям" на вопрос о том, были ли предложения о переходе в правительство, Алиханов говорил: "Не было – ни слова, ни полслова. Я планирую продолжить свою работу в регионе".
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минпромторг, антон алиханов, пмэф-2024
Минпромторг, Антон Алиханов, ПМЭФ-2024
Алиханов назвал предложение возглавить Минпромторг вызовом и стрессом
Алиханов: предложение возглавить Минпромторг было неожиданностью и вызовом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Предложение возглавить Минпромторг было неожиданным, новая должность – большая ответственность и вызов, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
По его словам, не было никаких предварительных консультаций или встреч. "Любая смена работы – это всегда определенный вызов и стресс, но понимаю, что есть очень серьезный задел. Многие темы знакомы, хотя, понятно, очень много отраслевых вопросов, в которые сейчас активно погружаюсь", - сказал Алиханов. При этом, по его словам, Минпромторг – родное для него место, где он проработал "полноценные три года".
Бывший губернатор Калининградской области в 2015 году был назначен зампредседателя правительства Калининградской области, где курировал сельское хозяйство и промышленность. А вскоре стал врио губернатора после ухода с поста Евгения Зиничева. На тот момент он был самым молодым главой российского региона. В сентябре 2017-го Алиханов был избран главой Калининградской области, а в сентябре 2022-го переизбран на второй срок. Экономика региона при Алиханове активно развивалась, что признавали даже на международном уровне.
В начале мая 2024-го в интервью "Ведомостям" на вопрос о том, были ли предложения о переходе в правительство, Алиханов говорил: "Не было – ни слова, ни полслова. Я планирую продолжить свою работу в регионе".
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