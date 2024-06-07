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Рынок отступает. Ситуацию изменит Банк России - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Рынок отступает. Ситуацию изменит Банк России
Рынок отступает. Ситуацию изменит Банк России - 07.06.2024, ПРАЙМ
Рынок отступает. Ситуацию изменит Банк России
Инвесторы не находят поводов для развития восстановления. Индекс Мосбиржи в четверг отступил от дневных максимумов, снизившись за день на 0,62% до 3192,38 п.,... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:02+0300
2024-06-07T09:02+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
ставка банка россии
золото
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/848942256.jpg?1717740173
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Инвесторы не находят поводов для развития восстановления. Индекс Мосбиржи в четверг отступил от дневных максимумов, снизившись за день на 0,62% до 3192,38 п., индекс РТС отступил на 0,74% до 1131,97 п.Схожая динамика наблюдалась в сегменте суверенного долга. Индекс RGBI обновил недельные максимумы в начале торгов в четверг и показал рост на 0,26%, отступив от дневных пиков. Развитию восстановления на рынке препятствуют опасения перед предстоящим заседанием Банка России, на котором регулятор может в очередной раз повысить ключевую ставку.В четверг стало известно, что правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила редомициляцию Ozon. Разрешение на редомициляцию предусматривает возможность смены юрисдикции до конца 2025 года.Аэрофлот повысил прогноз пассажиропотока группы на 2024 год примерно до 53 млн человек, сообщает Интерфакс, ссылаясь на заявление гендиректора компании Сергея Александровского. Предыдущий прогноз предусматривал пассажиропоток на уровне 50 млн человек в 2024 году.Ориентированные на золото биржевые фонды (ETF) получили в мае нетто-приток капитала в размере 529 млн долларов США. На фоне повышения котировок золота общий объем активов под управлением золотых ETF увеличился за месяц на 2% до 234 млрд долларов США, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года. Объем запасов фондов в золоте вырос до 3 088 тонн, но остался на 8,2% ниже среднего показателя за 2023 год (3 363 тонны).В пятницу на российском фондовом рынке возможна повышенная волатильность на фоне заседания Банка России. Регулятор озвучит решение по ключевой ставке в 13:30 мск и проведет пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров позже обычного, в 17:00 мск.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, ставка банка россии, золото
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, ставка Банка России, золото
09:02 07.06.2024
 

Рынок отступает. Ситуацию изменит Банк России

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Инвесторы не находят поводов для развития восстановления. Индекс Мосбиржи в четверг отступил от дневных максимумов, снизившись за день на 0,62% до 3192,38 п., индекс РТС отступил на 0,74% до 1131,97 п.
Схожая динамика наблюдалась в сегменте суверенного долга. Индекс RGBI обновил недельные максимумы в начале торгов в четверг и показал рост на 0,26%, отступив от дневных пиков. Развитию восстановления на рынке препятствуют опасения перед предстоящим заседанием Банка России, на котором регулятор может в очередной раз повысить ключевую ставку.
В четверг стало известно, что правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила редомициляцию Ozon. Разрешение на редомициляцию предусматривает возможность смены юрисдикции до конца 2025 года.
Аэрофлот повысил прогноз пассажиропотока группы на 2024 год примерно до 53 млн человек, сообщает Интерфакс, ссылаясь на заявление гендиректора компании Сергея Александровского. Предыдущий прогноз предусматривал пассажиропоток на уровне 50 млн человек в 2024 году.
Ориентированные на золото биржевые фонды (ETF) получили в мае нетто-приток капитала в размере 529 млн долларов США. На фоне повышения котировок золота общий объем активов под управлением золотых ETF увеличился за месяц на 2% до 234 млрд долларов США, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года. Объем запасов фондов в золоте вырос до 3 088 тонн, но остался на 8,2% ниже среднего показателя за 2023 год (3 363 тонны).
В пятницу на российском фондовом рынке возможна повышенная волатильность на фоне заседания Банка России. Регулятор озвучит решение по ключевой ставке в 13:30 мск и проведет пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров позже обычного, в 17:00 мск.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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