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Важный день для рынка

Важный день для рынка - 07.06.2024, ПРАЙМ

Важный день для рынка

Рынок акций после майского обвала на 12% и высокого июньского отскока на 5% ушел в боковик. Индекс Мосбиржи вчера закрылся в минус полпроцента под 3200 п... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T10:52+0300

2024-06-07T10:52+0300

2024-06-07T10:52+0300

акции

мнения аналитиков

индекс мосбиржи

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Рынок акций после майского обвала на 12% и высокого июньского отскока на 5% ушел в боковик. Индекс Мосбиржи вчера закрылся в минус полпроцента под 3200 п. Страсти несколько улеглись, но чтобы двигаться дальше, рынку нужны веские доводы. Сегодня состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. На рынке есть опасения дальнейшего ужесточения ДКП, но мы придерживаемся плана — достаточно просто удлинить действующую ставку 16% по времени до момента естественного замедления инфляции.Сильнее рынка вчера были акции Мечела-ап (+3,1%). После обвала с начала года на 50% к 200 руб. идет технический отскок. Бумаги очень волатильные и со дна уже сделали +20%. Ориентир восстановления на 240 руб. отрабатывается. Слабее рынка были акции НОВАТЭКа (-1,8%). Там много проблем на фоне санкций США и ЕС. Круглая отметка 1000 руб. совсем близко, где спрос на бумаги может повыситься. В долгосрочной перспективе стоимость бизнеса оценивается в 1700 руб. А среднесрочно летом может быть активный отскок сильно перепроданных акций к 1100 руб. Рубль замер в ожидании вердикта ЦБ. После 13:30 МСК будет волатильно. По совокупности факторов укрепление рубля может прекратится, летом не исключаем возврат доллара на 90 с потенциалом до 91. На большее у доллара сил может не хватить — валютные барьеры государства по-прежнему актуальны. В ОФЗ тоже на страже — на ожиданиях ужесточения ДКП облигации рухнули на двухлетние минимумы. Но долгосрочная перспектива снижения инфляции в стране говорит об интересных уровнях бумаг с целью их покупки сейчас и фиксации высокой доходности на многие годы вперед.

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Михаил Зельцер https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Зельцер https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg

акции, мнения аналитиков, индекс мосбиржи