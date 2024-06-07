Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Важный день для рынка - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240607/analitika-848949914.html
Важный день для рынка
Важный день для рынка - 07.06.2024, ПРАЙМ
Важный день для рынка
Рынок акций после майского обвала на 12% и высокого июньского отскока на 5% ушел в боковик. Индекс Мосбиржи вчера закрылся в минус полпроцента под 3200 п... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:52+0300
2024-06-07T10:52+0300
акции
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/848949914.jpg?1717746739
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Рынок акций после майского обвала на 12% и высокого июньского отскока на 5% ушел в боковик. Индекс Мосбиржи вчера закрылся в минус полпроцента под 3200 п. Страсти несколько улеглись, но чтобы двигаться дальше, рынку нужны веские доводы. Сегодня состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. На рынке есть опасения дальнейшего ужесточения ДКП, но мы придерживаемся плана — достаточно просто удлинить действующую ставку 16% по времени до момента естественного замедления инфляции.Сильнее рынка вчера были акции Мечела-ап (+3,1%). После обвала с начала года на 50% к 200 руб. идет технический отскок. Бумаги очень волатильные и со дна уже сделали +20%. Ориентир восстановления на 240 руб. отрабатывается. Слабее рынка были акции НОВАТЭКа (-1,8%). Там много проблем на фоне санкций США и ЕС. Круглая отметка 1000 руб. совсем близко, где спрос на бумаги может повыситься. В долгосрочной перспективе стоимость бизнеса оценивается в 1700 руб. А среднесрочно летом может быть активный отскок сильно перепроданных акций к 1100 руб. Рубль замер в ожидании вердикта ЦБ. После 13:30 МСК будет волатильно. По совокупности факторов укрепление рубля может прекратится, летом не исключаем возврат доллара на 90 с потенциалом до 91. На большее у доллара сил может не хватить — валютные барьеры государства по-прежнему актуальны. В ОФЗ тоже на страже — на ожиданиях ужесточения ДКП облигации рухнули на двухлетние минимумы. Но долгосрочная перспектива снижения инфляции в стране говорит об интересных уровнях бумаг с целью их покупки сейчас и фиксации высокой доходности на многие годы вперед.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, мнения аналитиков, индекс мосбиржи
Акции, Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи
10:52 07.06.2024
 

Важный день для рынка

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Рынок акций после майского обвала на 12% и высокого июньского отскока на 5% ушел в боковик. Индекс Мосбиржи вчера закрылся в минус полпроцента под 3200 п. Страсти несколько улеглись, но чтобы двигаться дальше, рынку нужны веские доводы. Сегодня состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. На рынке есть опасения дальнейшего ужесточения ДКП, но мы придерживаемся плана — достаточно просто удлинить действующую ставку 16% по времени до момента естественного замедления инфляции.
Сильнее рынка вчера были акции Мечела-ап (+3,1%). После обвала с начала года на 50% к 200 руб. идет технический отскок. Бумаги очень волатильные и со дна уже сделали +20%. Ориентир восстановления на 240 руб. отрабатывается.
Слабее рынка были акции НОВАТЭКа (-1,8%). Там много проблем на фоне санкций США и ЕС. Круглая отметка 1000 руб. совсем близко, где спрос на бумаги может повыситься. В долгосрочной перспективе стоимость бизнеса оценивается в 1700 руб. А среднесрочно летом может быть активный отскок сильно перепроданных акций к 1100 руб.
Рубль замер в ожидании вердикта ЦБ. После 13:30 МСК будет волатильно. По совокупности факторов укрепление рубля может прекратится, летом не исключаем возврат доллара на 90 с потенциалом до 91. На большее у доллара сил может не хватить — валютные барьеры государства по-прежнему актуальны.
В ОФЗ тоже на страже — на ожиданиях ужесточения ДКП облигации рухнули на двухлетние минимумы. Но долгосрочная перспектива снижения инфляции в стране говорит об интересных уровнях бумаг с целью их покупки сейчас и фиксации высокой доходности на многие годы вперед.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
АкцииМнения аналитиковиндекс Мосбиржи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала