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Рубль бодро укреплялся: следующая неделя будет спокойней - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Рубль бодро укреплялся: следующая неделя будет спокойней
Рубль бодро укреплялся: следующая неделя будет спокойней - 07.06.2024, ПРАЙМ
Рубль бодро укреплялся: следующая неделя будет спокойней
Прошедшая торговая неделя завершается небольшим ростом. Индекс Мосбиржи вырос на +0,4%, а валютный индекс РТС поднялся на +1,6%. Национальная валюта бодро... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T18:09+0300
2024-06-07T18:09+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
опек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/848983463.jpg?1717772987
Прошедшая торговая неделя завершается небольшим ростом. Индекс Мосбиржи вырос на +0,4%, а валютный индекс РТС поднялся на +1,6%. Национальная валюта бодро укреплялась по отношению к доллару в начале недели, в середине стабильно торгуясь в диапазоне 88,5- 89, однако в пятницу курс снова ушел выше отметки 89, закрывая неделю в "плюсе" около 0,8%.Как и ожидалось, к пятнице российский фондовый рынок сумел консолидироваться после коррекции на прошлой неделе вблизи уровня 3200 по индексу МосБиржи, а после объявления Банком России решения по ключевой ставке короткие позиции были закрыты.Следующая неделя с праздником в среду ожидается более спокойной без значимых событий на российском фондом рынке. Товарные рынки будут реагировать на ежемесячный обзор ОПЕК и МЭА, где традиционно будут опубликованы результаты анализа спроса на нефть и производства в странах, участвующих в сделке ОПЕК+.
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2024
Александр Власенко
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Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, опек
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, ОПЕК
18:09 07.06.2024
 

Рубль бодро укреплялся: следующая неделя будет спокойней

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
Все материалы
Прошедшая торговая неделя завершается небольшим ростом. Индекс Мосбиржи вырос на +0,4%, а валютный индекс РТС поднялся на +1,6%. Национальная валюта бодро укреплялась по отношению к доллару в начале недели, в середине стабильно торгуясь в диапазоне 88,5- 89, однако в пятницу курс снова ушел выше отметки 89, закрывая неделю в "плюсе" около 0,8%.
Как и ожидалось, к пятнице российский фондовый рынок сумел консолидироваться после коррекции на прошлой неделе вблизи уровня 3200 по индексу МосБиржи, а после объявления Банком России решения по ключевой ставке короткие позиции были закрыты.
Следующая неделя с праздником в среду ожидается более спокойной без значимых событий на российском фондом рынке. Товарные рынки будут реагировать на ежемесячный обзор ОПЕК и МЭА, где традиционно будут опубликованы результаты анализа спроса на нефть и производства в странах, участвующих в сделке ОПЕК+.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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