Рубль бодро укреплялся: следующая неделя будет спокойней

Прошедшая торговая неделя завершается небольшим ростом. Индекс Мосбиржи вырос на +0,4%, а валютный индекс РТС поднялся на +1,6%. Национальная валюта бодро укреплялась по отношению к доллару в начале недели, в середине стабильно торгуясь в диапазоне 88,5- 89, однако в пятницу курс снова ушел выше отметки 89, закрывая неделю в "плюсе" около 0,8%.Как и ожидалось, к пятнице российский фондовый рынок сумел консолидироваться после коррекции на прошлой неделе вблизи уровня 3200 по индексу МосБиржи, а после объявления Банком России решения по ключевой ставке короткие позиции были закрыты.Следующая неделя с праздником в среду ожидается более спокойной без значимых событий на российском фондом рынке. Товарные рынки будут реагировать на ежемесячный обзор ОПЕК и МЭА, где традиционно будут опубликованы результаты анализа спроса на нефть и производства в странах, участвующих в сделке ОПЕК+.
Прошедшая торговая неделя завершается небольшим ростом. Индекс Мосбиржи вырос на +0,4%, а валютный индекс РТС поднялся на +1,6%. Национальная валюта бодро укреплялась по отношению к доллару в начале недели, в середине стабильно торгуясь в диапазоне 88,5- 89, однако в пятницу курс снова ушел выше отметки 89, закрывая неделю в "плюсе" около 0,8%.
Как и ожидалось, к пятнице российский фондовый рынок сумел консолидироваться после коррекции на прошлой неделе вблизи уровня 3200 по индексу МосБиржи, а после объявления Банком России решения по ключевой ставке короткие позиции были закрыты.
Следующая неделя с праздником в среду ожидается более спокойной без значимых событий на российском фондом рынке. Товарные рынки будут реагировать на ежемесячный обзор ОПЕК и МЭА, где традиционно будут опубликованы результаты анализа спроса на нефть и производства в странах, участвующих в сделке ОПЕК+.
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