Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" планирует увеличить продажи Lada до 45 тысяч машин - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240607/avtovaz-848955302.html
"АвтоВАЗ" планирует увеличить продажи Lada до 45 тысяч машин
"АвтоВАЗ" планирует увеличить продажи Lada до 45 тысяч машин - 07.06.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" планирует увеличить продажи Lada до 45 тысяч машин
"АвтоВАЗ" планирует увеличить продажи автомобилей Lada в РФ в июне на 10% по сравнению с маем, до 44-45 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости президент... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T12:09+0300
2024-06-07T12:09+0300
россия
автоваз
lada
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/28/842772852_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_0da6e4e82da92f850cbd77ae9da16649.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует увеличить продажи автомобилей Lada в РФ в июне на 10% по сравнению с маем, до 44-45 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "Наши планы на июнь месяц - увеличить продажи примерно 10%, где-то в пределах 44-45 тысяч автомобилей. Всех модификаций включая, уже, надеюсь, и Largus", - сказал он, комментируя ожидаемую динамику продаж относительно мая. В последнем месяце весны "АвтоВАЗом" было продано 40,8 тысячи машин бренда. "Май - месяц короткий с точки зрения рабочих дней: выходных было много, народ в майские праздники традиционно выезжал на дачи, а не ходил по магазинам и салонам", - прояснил небольшое снижение продаж в мае топ-менеджер. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/28/842772852_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_e658e347f1069de8c9f2c1b20df19185.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, автоваз, lada
РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada
12:09 07.06.2024
 
"АвтоВАЗ" планирует увеличить продажи Lada до 45 тысяч машин

"АвтоВАЗ" планирует нарастить продажи Lada в РФ в июне до 44-45 тысяч машин

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром" в Ташкенте
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует увеличить продажи автомобилей Lada в РФ в июне на 10% по сравнению с маем, до 44-45 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
"Наши планы на июнь месяц - увеличить продажи примерно 10%, где-то в пределах 44-45 тысяч автомобилей. Всех модификаций включая, уже, надеюсь, и Largus", - сказал он, комментируя ожидаемую динамику продаж относительно мая.
В последнем месяце весны "АвтоВАЗом" было продано 40,8 тысячи машин бренда. "Май - месяц короткий с точки зрения рабочих дней: выходных было много, народ в майские праздники традиционно выезжал на дачи, а не ходил по магазинам и салонам", - прояснил небольшое снижение продаж в мае топ-менеджер.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
 
РОССИЯАвтоВАЗLada
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала