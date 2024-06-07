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"АвтоВАЗ" планирует увеличить продажи Lada до 45 тысяч машин

"АвтоВАЗ" планирует увеличить продажи Lada до 45 тысяч машин - 07.06.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" планирует увеличить продажи Lada до 45 тысяч машин

"АвтоВАЗ" планирует увеличить продажи автомобилей Lada в РФ в июне на 10% по сравнению с маем, до 44-45 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости президент... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T12:09+0300

2024-06-07T12:09+0300

2024-06-07T12:09+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует увеличить продажи автомобилей Lada в РФ в июне на 10% по сравнению с маем, до 44-45 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. "Наши планы на июнь месяц - увеличить продажи примерно 10%, где-то в пределах 44-45 тысяч автомобилей. Всех модификаций включая, уже, надеюсь, и Largus", - сказал он, комментируя ожидаемую динамику продаж относительно мая. В последнем месяце весны "АвтоВАЗом" было продано 40,8 тысячи машин бренда. "Май - месяц короткий с точки зрения рабочих дней: выходных было много, народ в майские праздники традиционно выезжал на дачи, а не ходил по магазинам и салонам", - прояснил небольшое снижение продаж в мае топ-менеджер. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).

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россия, автоваз, lada