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В ЦБ заявили о заметном отклонении экономики РФ от сбалансированного роста
В ЦБ заявили о заметном отклонении экономики РФ от сбалансированного роста - 07.06.2024, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о заметном отклонении экономики РФ от сбалансированного роста
Отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, сообщил ЦБ РФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:36+0300
2024-06-07T13:36+0300
2024-06-07T13:45+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, сообщил ЦБ РФ."Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным", - сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.Кроме того, отмечается, что оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами."Данные по ВВП за I квартал и оперативные индикаторы в II квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Однако в I квартале вклад в годовой рост ВВП отчасти внес календарный фактор, связанный с високосным годом", - сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.ЦБ отмечает, что потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса.
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россия, банк россии, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, Банк России, ставка Банка России
В ЦБ заявили о заметном отклонении экономики РФ от сбалансированного роста
ЦБ: экономика России значительно отклоняется вверх от сбалансированного роста
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Отклонение экономики России вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным, сообщил ЦБ РФ.
"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным", - сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Кроме того, отмечается, что оперативные индикаторы во втором квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами.
"Данные по ВВП за I квартал и оперативные индикаторы в II квартале 2024 года указывают на то, что российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Однако в I квартале вклад в годовой рост ВВП отчасти внес календарный фактор, связанный с високосным годом", - сообщил Банк России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
ЦБ отмечает, что потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса.