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В ЦБ оценили кредитную активность в России
В ЦБ оценили кредитную активность в России - 07.06.2024, ПРАЙМ
В ЦБ оценили кредитную активность в России
Кредитная активность в РФ остается высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте, говорится в пресс-релизе ЦБ. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:39+0300
2024-06-07T13:39+0300
2024-06-07T13:49+0300
банк россии
россия
банк россии
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Кредитная активность в РФ остается высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте, говорится в пресс-релизе ЦБ."Кредитная активность остается высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Необеспеченное потребительское кредитование поддерживается ростом доходов населения", - сообщил регулятор.ЦБ РФ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд.
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россия, банк россии
Банк России, РОССИЯ, Банк России
В ЦБ оценили кредитную активность в России
ЦБ: кредитная активность в России остается высокой в розничном и в корпоративном сегменте
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Кредитная активность в РФ остается высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте, говорится в пресс-релизе ЦБ.
"Кредитная активность остается высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Необеспеченное потребительское кредитование поддерживается ростом доходов населения", - сообщил регулятор.
ЦБ РФ в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, четвертый раз подряд.