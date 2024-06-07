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Новак раскрыл, когда правительство примет решение по экспорту бензина - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Новак раскрыл, когда правительство примет решение по экспорту бензина
Новак раскрыл, когда правительство примет решение по экспорту бензина - 07.06.2024, ПРАЙМ
Новак раскрыл, когда правительство примет решение по экспорту бензина
Правительство России в конце месяца примет решение по поводу продления разрешения экспорта бензина, будет исходить из целесообразности и текущей ситуации,... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T12:18+0300
2024-06-07T12:25+0300
энергетика
александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Правительство России в конце месяца примет решение по поводу продления разрешения экспорта бензина, будет исходить из целесообразности и текущей ситуации, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ. "Будем исходить из оценки текущей ситуации. Будем в конце месяца понимать. Действовать исходя из того, как это наиболее целесообразно", - сказал он, говоря о возможности такого продления. Правительство РФ 20 мая сообщило, что приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго поясняли, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина на конец мая составляли около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива - 4 миллиона тонн. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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александр новак, минэнерго рф
Энергетика, Александр Новак, Минэнерго РФ
12:18 07.06.2024 (обновлено: 12:25 07.06.2024)
 
Новак раскрыл, когда правительство примет решение по экспорту бензина

Новак: правительство к концу июня решит, продлевать ли разрешение на экспорт бензина

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Правительство России в конце месяца примет решение по поводу продления разрешения экспорта бензина, будет исходить из целесообразности и текущей ситуации, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Будем исходить из оценки текущей ситуации. Будем в конце месяца понимать. Действовать исходя из того, как это наиболее целесообразно", - сказал он, говоря о возможности такого продления.
Правительство РФ 20 мая сообщило, что приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго поясняли, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина на конец мая составляли около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива - 4 миллиона тонн.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
Эксперт разъяснил приостановку запрета на экспорт бензина
21 мая, 10:08
 
ЭнергетикаАлександр НовакМинэнерго РФ
 
 
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