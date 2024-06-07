https://1prime.ru/20240607/benzin-848956058.html

Новак раскрыл, когда правительство примет решение по экспорту бензина

Новак раскрыл, когда правительство примет решение по экспорту бензина - 07.06.2024, ПРАЙМ

Новак раскрыл, когда правительство примет решение по экспорту бензина

Правительство России в конце месяца примет решение по поводу продления разрешения экспорта бензина, будет исходить из целесообразности и текущей ситуации,... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T12:18+0300

2024-06-07T12:18+0300

2024-06-07T12:25+0300

энергетика

александр новак

минэнерго рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Правительство России в конце месяца примет решение по поводу продления разрешения экспорта бензина, будет исходить из целесообразности и текущей ситуации, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ. "Будем исходить из оценки текущей ситуации. Будем в конце месяца понимать. Действовать исходя из того, как это наиболее целесообразно", - сказал он, говоря о возможности такого продления. Правительство РФ 20 мая сообщило, что приостанавливает временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет продолжит действие. В Минэнерго поясняли, что внутренний рынок полностью обеспечен предложением. По данным министерства, запасы автомобильного бензина на конец мая составляли около 2,1 миллиона тонн, дизельного топлива - 4 миллиона тонн. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240521/benzin-848354444.html

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александр новак, минэнерго рф