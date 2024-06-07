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Новак оценил запасы бензина и дизельного топлива в России
Новак оценил запасы бензина и дизельного топлива в России - 07.06.2024, ПРАЙМ
Новак оценил запасы бензина и дизельного топлива в России
Запасы бензина и дизельного топлива в России сейчас на 5-10% выше, чем годом ранее, ситуация на рынке стабильна, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:05+0300
2024-06-07T14:05+0300
2024-06-07T14:26+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Запасы бензина и дизельного топлива в России сейчас на 5-10% выше, чем годом ранее, ситуация на рынке стабильна, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."На (российском топливном - ред.) рынке абсолютно стабильная ситуация, на сегодняшний день у нас запасы бензина и дизельного топлива, если сравнить с прошлым годом, на 5-10% выше. Мы видим, что наши НПЗ производят больше бензина и дизельного топлива по сравнению с прошлым годом", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ.Стоимость топлива на заправках России выросла с начала года только на 1%, таргет по росту цен не выше инфляции сохраняется, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается автозаправочных станций, если о ценах говорить, с начала года они выросли в пределах 1% всего. Здесь наш таргет заключается в том, чтобы цены (рост цен - ред.) были не выше инфляции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, бензин, запасы
Энергетика, РОССИЯ, Бензин, запасы
Новак оценил запасы бензина и дизельного топлива в России
Новак: запасы бензина и дизтоплива в РФ сейчас на 5-10% выше, чем годом ранее
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Запасы бензина и дизельного топлива в России сейчас на 5-10% выше, чем годом ранее, ситуация на рынке стабильна, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На (российском топливном - ред.) рынке абсолютно стабильная ситуация, на сегодняшний день у нас запасы бензина и дизельного топлива, если сравнить с прошлым годом, на 5-10% выше. Мы видим, что наши НПЗ производят больше бензина и дизельного топлива по сравнению с прошлым годом", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ.
Стоимость топлива на заправках России выросла с начала года только на 1%, таргет по росту цен не выше инфляции сохраняется, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается автозаправочных станций, если о ценах говорить, с начала года они выросли в пределах 1% всего. Здесь наш таргет заключается в том, чтобы цены (рост цен - ред.) были не выше инфляции", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.