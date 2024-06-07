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Чернышенко рассказал, чем Болонская система не устраивала работодателей - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Чернышенко рассказал, чем Болонская система не устраивала работодателей
Чернышенко рассказал, чем Болонская система не устраивала работодателей - 07.06.2024, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал, чем Болонская система не устраивала работодателей
Ситуация в экономике быстро меняется, Болонская система перестала в полной мере отвечать запросам работодателей, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T08:41+0300
2024-06-07T09:35+0300
пмэф-2024
дмитрий чернышенко
образование
болонская система
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Ситуация в экономике быстро меняется, Болонская система перестала в полной мере отвечать запросам работодателей, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.Чиновник побеседовал с агентством РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Болонская система не в полной мере отвечала запросам работодателей в быстроменяющейся ситуации в экономике. Изменения будут направлены на устранение дисбаланса в подготовке и повышение качества образования. Сегодня отечественной экономике нужны специалисты новой формации", - сказал вице-премьер.По его словам, новая система позволит студентам, в том числе, получить несколько квалификаций, а также обеспечить соответствие содержания образовательных программ запросам приоритетных отраслей экономики.Ранее член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов назвал бакалавриат "неприятным последствием Болонской системы". До этого глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил об упразднении понятия "бакалавриат" с 2025 года.Болонская система подразумевает разделение образования на бакалавриат, магистратуру и докторантуру, а также взаимное признание образования за рубежом. Болонскую систему в России ввели с 2003 года.
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пмэф-2024, дмитрий чернышенко, образование, болонская система
ПМЭФ-2024, Дмитрий Чернышенко, образование, Болонская система
08:41 07.06.2024 (обновлено: 09:35 07.06.2024)
 
Чернышенко рассказал, чем Болонская система не устраивала работодателей

Чернышенко: Болонская система не в полной мере отвечала запросам работодателей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Ситуация в экономике быстро меняется, Болонская система перестала в полной мере отвечать запросам работодателей, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Чиновник побеседовал с агентством РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Болонская система не в полной мере отвечала запросам работодателей в быстроменяющейся ситуации в экономике. Изменения будут направлены на устранение дисбаланса в подготовке и повышение качества образования. Сегодня отечественной экономике нужны специалисты новой формации", - сказал вице-премьер.
По его словам, новая система позволит студентам, в том числе, получить несколько квалификаций, а также обеспечить соответствие содержания образовательных программ запросам приоритетных отраслей экономики.
Ранее член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов назвал бакалавриат "неприятным последствием Болонской системы". До этого глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил об упразднении понятия "бакалавриат" с 2025 года.
Болонская система подразумевает разделение образования на бакалавриат, магистратуру и докторантуру, а также взаимное признание образования за рубежом. Болонскую систему в России ввели с 2003 года.
Дмитрий Чернышенко - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024Дмитрий ЧернышенкообразованиеБолонская система
 
 
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