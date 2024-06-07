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Бразилия впервые выдала России объявленного в розыск предпринимателя - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240607/braziliya-848942783.html
Бразилия впервые выдала России объявленного в розыск предпринимателя
Бразилия впервые выдала России объявленного в розыск предпринимателя - 07.06.2024, ПРАЙМ
Бразилия впервые выдала России объявленного в розыск предпринимателя
Бразилия впервые выдала россиянина, объявленного Россией в международный розыск, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:10+0300
2024-06-07T09:10+0300
экономика
россия
бразилия
торговля
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Бразилия впервые выдала россиянина, объявленного Россией в международный розыск, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Федеративной Республики Бразилии экстрадируют Дениса Асфандьярова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности)", — сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что подозреваемый вместе с соучастницей не исполнил договорные обязательства по поставке стройматериалов с января 2017 года по январь 2018 года, в результате чего был объявлен в международный розыск в марте 2020 года.Задержание Асфандьярова произошло в марте 2023 года, после чего Москва направила запрос об экстрадиции. Примечательно, что это первый случай выдачи разыскиваемого лица из Бразилии в Россию с момента вступления в силу договора об экстрадиции между двумя странами в 2002 году.Асфандьяров будет доставлен в Москву через Турцию под надзором сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России, заключили в Генпрокуратуре.
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россия, бразилия, торговля
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, торговля
09:10 07.06.2024
 
Бразилия впервые выдала России объявленного в розыск предпринимателя

Бразилия выдала россиянина, подозреваемого в пособничестве в мошенничестве

© CC BY 2.0 / L.C. NøttaasenФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Бразилия впервые выдала россиянина, объявленного Россией в международный розыск, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России.
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Федеративной Республики Бразилии экстрадируют Дениса Асфандьярова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности)", — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что подозреваемый вместе с соучастницей не исполнил договорные обязательства по поставке стройматериалов с января 2017 года по январь 2018 года, в результате чего был объявлен в международный розыск в марте 2020 года.
Задержание Асфандьярова произошло в марте 2023 года, после чего Москва направила запрос об экстрадиции. Примечательно, что это первый случай выдачи разыскиваемого лица из Бразилии в Россию с момента вступления в силу договора об экстрадиции между двумя странами в 2002 году.
Асфандьяров будет доставлен в Москву через Турцию под надзором сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России, заключили в Генпрокуратуре.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
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ЭкономикаРОССИЯБРАЗИЛИЯторговля
 
 
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