https://1prime.ru/20240607/braziliya-848942783.html

Бразилия впервые выдала России объявленного в розыск предпринимателя

Бразилия впервые выдала России объявленного в розыск предпринимателя - 07.06.2024, ПРАЙМ

Бразилия впервые выдала России объявленного в розыск предпринимателя

Бразилия впервые выдала россиянина, объявленного Россией в международный розыск, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T09:10+0300

2024-06-07T09:10+0300

2024-06-07T09:10+0300

экономика

россия

бразилия

торговля

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Бразилия впервые выдала россиянина, объявленного Россией в международный розыск, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Федеративной Республики Бразилии экстрадируют Дениса Асфандьярова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности)", — сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что подозреваемый вместе с соучастницей не исполнил договорные обязательства по поставке стройматериалов с января 2017 года по январь 2018 года, в результате чего был объявлен в международный розыск в марте 2020 года.Задержание Асфандьярова произошло в марте 2023 года, после чего Москва направила запрос об экстрадиции. Примечательно, что это первый случай выдачи разыскиваемого лица из Бразилии в Россию с момента вступления в силу договора об экстрадиции между двумя странами в 2002 году.Асфандьяров будет доставлен в Москву через Турцию под надзором сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России, заключили в Генпрокуратуре.

https://1prime.ru/20240605/ekonomika-848861502.html

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россия, бразилия, торговля