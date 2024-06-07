https://1prime.ru/20240607/briks-848945287.html
В БРИКС появится новая категория стран, заявил Лавров
В БРИКС появится новая категория стран, заявил Лавров - 07.06.2024, ПРАЙМ
В БРИКС появится новая категория стран, заявил Лавров
В объединении БРИКС появится категория стран-партнеров, ее представят во всех деталях, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:44+0300
2024-06-07T09:44+0300
2024-06-07T09:44+0300
сергей лавров
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В объединении БРИКС появится категория стран-партнеров, ее представят во всех деталях, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала. "Будет введена, учреждена категория стран-партнеров. Эта категория должна быть представлена в деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать", -- пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.По его словам, нужно для адаптации тех, кто готов развивать партнерские отношения с объединением."И сейчас мы как председатели уделяем огромное внимание, чтобы новички притерлись к уже сложившимся формам, традициям БРИКС", - отметил Лавров.Он добавил, что на рассмотрении в БРИКС сейчас находятся около 30 соответствующих заявок от разных государств."В БРИКС сейчас на рассмотрении около 30 обращений самых разных стран, и больших, и малых, и средних, которые предлагают установить разные формы сотрудничества", - сказал глава МИД.
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сергей лавров, брикс, мид рф
Сергей Лавров, БРИКС, МИД РФ
В БРИКС появится новая категория стран, заявил Лавров
Лавров: в объединении БРИКС появится категория стран-партнеров
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. В объединении БРИКС появится категория стран-партнеров, ее представят во всех деталях, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала.
"Будет введена, учреждена категория стран-партнеров. Эта категория должна быть представлена в деталях и с точки зрения критериев, и с точки зрения стран, которые могут на нее претендовать", -- пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.
По его словам, нужно для адаптации тех, кто готов развивать партнерские отношения с объединением.
"И сейчас мы как председатели уделяем огромное внимание, чтобы новички притерлись к уже сложившимся формам, традициям БРИКС", - отметил Лавров.
Вице-президент Венесуэлы отметил важность поддержки БРИКС
Он добавил, что на рассмотрении в БРИКС сейчас находятся около 30 соответствующих заявок от разных государств.
"В БРИКС сейчас на рассмотрении около 30 обращений самых разных стран, и больших, и малых, и средних, которые предлагают установить разные формы сотрудничества", - сказал глава МИД.