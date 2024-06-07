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Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС

Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС - 07.06.2024, ПРАЙМ

Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС

Власти Никарагуа нацелены на вступление в БРИКС и уже ведут переговоры об этом со странами-членами организации, рассказал в интервью РИА Новости советник... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:04+0300

2024-06-07T15:04+0300

2024-06-07T15:10+0300

россия

брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Власти Никарагуа нацелены на вступление в БРИКС и уже ведут переговоры об этом со странами-членами организации, рассказал в интервью РИА Новости советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций Лауреано Ортега на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Никарагуа на самом деле уже заняла четкую позицию стать страной-партнером БРИКС. Это наша цель, мы уже подняли ее перед председателем организации, которым в настоящее время официально является Россия, и мы ведем переговоры со странами-членами БРИКС, чтобы иметь возможность быть частью этой великой семьи", - сказал Ортега. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.

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