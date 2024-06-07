https://1prime.ru/20240607/briks-848972992.html
БРИКС прорабатывают свою платежную инфраструктуру, заявил Путин
БРИКС прорабатывают свою платежную инфраструктуру, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ
БРИКС прорабатывают свою платежную инфраструктуру, заявил Путин
Государства-члены БРИКС работают над созданием собственной, независимой от Запада платежной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:33+0300
2024-06-07T15:33+0300
2024-06-07T15:33+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Государства-члены БРИКС работают над созданием собственной, независимой от Запада платежной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. "По линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санационному вмешательству", - сказал он в ходе ПМЭФ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГлава государства добавил, что БРИКС обладает большим потенциалом для присоединения новых членов. Он подчеркнул, что объединение приветствует и поддерживает стремление заинтересованных партнеров развивать контакты.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединятся ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.
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брикс, владимир путин, пмэф-2024
БРИКС, Владимир Путин, ПМЭФ-2024
БРИКС прорабатывают свою платежную инфраструктуру, заявил Путин
Путин: БРИКС прорабатывают свою платежную инфраструктуру, независимую от Запада
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Государства-члены БРИКС работают над созданием собственной, независимой от Запада платежной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.
"По линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санационному вмешательству", - сказал он в ходе ПМЭФ.
Глава государства добавил, что БРИКС обладает большим потенциалом для присоединения новых членов. Он подчеркнул, что объединение приветствует и поддерживает стремление заинтересованных партнеров развивать контакты.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединятся ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.
В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.
Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.
Никарагуа ведет переговоры о вступлении в БРИКС