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Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии

Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии - 07.06.2024, ПРАЙМ

Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии

Экономики БРИКС нарушили гегемонию США и являются надеждой на сотрудничество между странами, сообщил президент Боливии Луис Арсе. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T16:16+0300

2024-06-07T16:16+0300

2024-06-07T16:26+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Экономики БРИКС нарушили гегемонию США и являются надеждой на сотрудничество между странами, сообщил президент Боливии Луис Арсе."Экономики этого блока, блока БРИКС, смогли нарушить гегемония США и они являются надеждой на развитие сотрудничества и взаимодополняемость между странами", - сказал Луис Арсе, выступая на пленарном заседании ПМЭФ."Наше правительство прислушалось к чаяниям нашего народа и начало процесс индустриализации для достижения национального суверенитета, для достижения импортозамещения... Мы должны завоевать подлинную экономическую независимость и политический суверенитет, чтобы достичь этой цели. У нас есть много возможностей для достижения этого, поэтому мы в Боливии считаем, что возможность принадлежать к группе БРИКС является прекрасной перспективой для нашей страны. Для того, чтобы проводить в действие трансформации, преобразование в нашей страны вместе с ускоренной индустриализацией", - добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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брикс, боливия, сша, гегемония сша