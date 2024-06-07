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Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии
Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии - 07.06.2024, ПРАЙМ
Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии
Экономики БРИКС нарушили гегемонию США и являются надеждой на сотрудничество между странами, сообщил президент Боливии Луис Арсе. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T16:16+0300
2024-06-07T16:26+0300
брикс
боливия
сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Экономики БРИКС нарушили гегемонию США и являются надеждой на сотрудничество между странами, сообщил президент Боливии Луис Арсе."Экономики этого блока, блока БРИКС, смогли нарушить гегемония США и они являются надеждой на развитие сотрудничества и взаимодополняемость между странами", - сказал Луис Арсе, выступая на пленарном заседании ПМЭФ."Наше правительство прислушалось к чаяниям нашего народа и начало процесс индустриализации для достижения национального суверенитета, для достижения импортозамещения... Мы должны завоевать подлинную экономическую независимость и политический суверенитет, чтобы достичь этой цели. У нас есть много возможностей для достижения этого, поэтому мы в Боливии считаем, что возможность принадлежать к группе БРИКС является прекрасной перспективой для нашей страны. Для того, чтобы проводить в действие трансформации, преобразование в нашей страны вместе с ускоренной индустриализацией", - добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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брикс, боливия, сша, гегемония сша
БРИКС, БОЛИВИЯ, США, гегемония США
16:16 07.06.2024 (обновлено: 16:26 07.06.2024)
 
Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии

Президент Арсе: экономики БРИКС нарушили гегемонию США и стали надеждой на сотрудничество

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Боливии Луисом Арсе
Президент Владимир Путин встретился с президентом Боливии Луисом Арсе - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Экономики БРИКС нарушили гегемонию США и являются надеждой на сотрудничество между странами, сообщил президент Боливии Луис Арсе.
"Экономики этого блока, блока БРИКС, смогли нарушить гегемония США и они являются надеждой на развитие сотрудничества и взаимодополняемость между странами", - сказал Луис Арсе, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
"Наше правительство прислушалось к чаяниям нашего народа и начало процесс индустриализации для достижения национального суверенитета, для достижения импортозамещения... Мы должны завоевать подлинную экономическую независимость и политический суверенитет, чтобы достичь этой цели. У нас есть много возможностей для достижения этого, поэтому мы в Боливии считаем, что возможность принадлежать к группе БРИКС является прекрасной перспективой для нашей страны. Для того, чтобы проводить в действие трансформации, преобразование в нашей страны вместе с ускоренной индустриализацией", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
БРИКСБОЛИВИЯСШАгегемония США
 
 
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