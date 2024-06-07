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Челябинские машиностроители усилят взаимодействие с "АвтоВАЗом"

Челябинские машиностроители усилят взаимодействие с "АвтоВАЗом" - 07.06.2024, ПРАЙМ

Челябинские машиностроители усилят взаимодействие с "АвтоВАЗом"

Челябинская область на ПМЭФ договорилась с АО "АвтоВАЗ" усиливать кооперацию машиностроительных предприятий региона, повышая эффективность и надежность... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T08:59+0300

2024-06-07T08:59+0300

2024-06-07T08:59+0300

экономика

россия

челябинск

автоваз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Челябинская область на ПМЭФ договорилась с АО "АвтоВАЗ" усиливать кооперацию машиностроительных предприятий региона, повышая эффективность и надежность функционирования автотранспорта области, сообщила пресс-служба правительства региона. "В рамках ПМЭФ-2024 состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с президентом АО "АвтоВАЗ" Максимом Соколовым. Стороны договорились усиливать кооперацию южноуральских предприятий с российским автогигантом. Намерения были подкреплены заключением соответствующего соглашения между правительством региона и АО "АвтоВАЗ", - говорится в сообщении. Соглашение направлено на повышение эффективности, надежности функционирования автомобильного транспорта на территории региона, поддержку и развитие производства автомобильной техники и автокомпонентов, уточняется в сообщении. Глава региона отметил, что Челябинская область давно и успешно взаимодействует с "АвтоВАЗом" в производстве и поставках комплектующих. "Но каждый год компания бьет новые рекорды. А наши машиностроительные компании готовы предложить дополнительные возможности по поставкам комплектующих, узлов и той продукции, которую сегодня еще не производит отечественная промышленность. Рассчитываем, что наше сотрудничество выйдет на новый уровень", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Соколов отметил, что Челябинская область "для нас знаковый и партнерский регион". "В 2022 году у "АвтоВАЗа" был непростой период. Тогда челябинские поставщики компонентов подставили плечо нашей команде и смогли в короткие сроки дать отечественную продукцию. В том числе благодаря этому удалось так быстро восстановить производство. И с тех пор наше взаимодействие носит системный характер", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Также в переговорах приняло участие руководство ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод". По данным пресс-службы, стороны обсудили перспективные возможности поставок импортозамещающей продукции для нужд российского автогиганта с создаваемых роботизированных производств, которые планируется разместить в особой экономической зоне (ОЭЗ) Челябинской области. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, челябинск, автоваз