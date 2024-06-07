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Челябинские машиностроители усилят взаимодействие с "АвтоВАЗом" - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Челябинские машиностроители усилят взаимодействие с "АвтоВАЗом"
Челябинские машиностроители усилят взаимодействие с "АвтоВАЗом" - 07.06.2024, ПРАЙМ
Челябинские машиностроители усилят взаимодействие с "АвтоВАЗом"
Челябинская область на ПМЭФ договорилась с АО "АвтоВАЗ" усиливать кооперацию машиностроительных предприятий региона, повышая эффективность и надежность... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T08:59+0300
2024-06-07T08:59+0300
экономика
россия
челябинск
автоваз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Челябинская область на ПМЭФ договорилась с АО "АвтоВАЗ" усиливать кооперацию машиностроительных предприятий региона, повышая эффективность и надежность функционирования автотранспорта области, сообщила пресс-служба правительства региона. "В рамках ПМЭФ-2024 состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с президентом АО "АвтоВАЗ" Максимом Соколовым. Стороны договорились усиливать кооперацию южноуральских предприятий с российским автогигантом. Намерения были подкреплены заключением соответствующего соглашения между правительством региона и АО "АвтоВАЗ", - говорится в сообщении. Соглашение направлено на повышение эффективности, надежности функционирования автомобильного транспорта на территории региона, поддержку и развитие производства автомобильной техники и автокомпонентов, уточняется в сообщении. Глава региона отметил, что Челябинская область давно и успешно взаимодействует с "АвтоВАЗом" в производстве и поставках комплектующих. "Но каждый год компания бьет новые рекорды. А наши машиностроительные компании готовы предложить дополнительные возможности по поставкам комплектующих, узлов и той продукции, которую сегодня еще не производит отечественная промышленность. Рассчитываем, что наше сотрудничество выйдет на новый уровень", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Соколов отметил, что Челябинская область "для нас знаковый и партнерский регион". "В 2022 году у "АвтоВАЗа" был непростой период. Тогда челябинские поставщики компонентов подставили плечо нашей команде и смогли в короткие сроки дать отечественную продукцию. В том числе благодаря этому удалось так быстро восстановить производство. И с тех пор наше взаимодействие носит системный характер", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Также в переговорах приняло участие руководство ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод". По данным пресс-службы, стороны обсудили перспективные возможности поставок импортозамещающей продукции для нужд российского автогиганта с создаваемых роботизированных производств, которые планируется разместить в особой экономической зоне (ОЭЗ) Челябинской области. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, челябинск, автоваз
Экономика, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСК, АвтоВАЗ
08:59 07.06.2024
 
Челябинские машиностроители усилят взаимодействие с "АвтоВАЗом"

Челябинская область договорилась с "АвтоВАЗом" усилить взаимодействие машиностроителей

© Пресс-служба губернатора Самарской области | Перейти в медиабанк"АвтоВАЗ" начал производство новой Lada Niva Travel
АвтоВАЗ начал производство новой Lada Niva Travel
© Пресс-служба губернатора Самарской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Челябинская область на ПМЭФ договорилась с АО "АвтоВАЗ" усиливать кооперацию машиностроительных предприятий региона, повышая эффективность и надежность функционирования автотранспорта области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В рамках ПМЭФ-2024 состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с президентом АО "АвтоВАЗ" Максимом Соколовым. Стороны договорились усиливать кооперацию южноуральских предприятий с российским автогигантом. Намерения были подкреплены заключением соответствующего соглашения между правительством региона и АО "АвтоВАЗ", - говорится в сообщении.
Соглашение направлено на повышение эффективности, надежности функционирования автомобильного транспорта на территории региона, поддержку и развитие производства автомобильной техники и автокомпонентов, уточняется в сообщении.
Глава региона отметил, что Челябинская область давно и успешно взаимодействует с "АвтоВАЗом" в производстве и поставках комплектующих. "Но каждый год компания бьет новые рекорды. А наши машиностроительные компании готовы предложить дополнительные возможности по поставкам комплектующих, узлов и той продукции, которую сегодня еще не производит отечественная промышленность. Рассчитываем, что наше сотрудничество выйдет на новый уровень", - цитирует пресс-служба слова Текслера.
Соколов отметил, что Челябинская область "для нас знаковый и партнерский регион". "В 2022 году у "АвтоВАЗа" был непростой период. Тогда челябинские поставщики компонентов подставили плечо нашей команде и смогли в короткие сроки дать отечественную продукцию. В том числе благодаря этому удалось так быстро восстановить производство. И с тех пор наше взаимодействие носит системный характер", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Также в переговорах приняло участие руководство ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод". По данным пресс-службы, стороны обсудили перспективные возможности поставок импортозамещающей продукции для нужд российского автогиганта с создаваемых роботизированных производств, которые планируется разместить в особой экономической зоне (ОЭЗ) Челябинской области.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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