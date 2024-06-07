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Мы подобрались к США ближе, чем когда-либо

Мы подобрались к США ближе, чем когда-либо - 07.06.2024, ПРАЙМ

Мы подобрались к США ближе, чем когда-либо

Мы живем в четвертой экономике мира по размеру ВВП (по паритету покупательной способности - ППС). Раньше были шестыми. Но в обновленных весенних рейтингах... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T08:00+0300

2024-06-07T08:00+0300

2024-06-07T08:00+0300

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Мы живем в четвертой экономике мира по размеру ВВП (по паритету покупательной способности - ППС). Раньше были шестыми. Но в обновленных весенних рейтингах Всемирного Банка Россия обогнала Германию и Японию. С одной стороны, это связано с замедлением Европы и Японии на фоне энергетических проблем, повышенной инфляции и необходимости с ней бороться мерами жёсткой монетарной политики (высокие процентные ставки и количественное ужесточение). Но и в целом успех связан с адаптацией России в первые два года санкционного давления.Однако пока по подушевым показателям мы все еще на 50-х позициях (50–55 процентов от уровня США в 2022–2023 гг.), но это в любом случае лучшее положение за всю историю России/СССР/Российской империи. С 2013 года серьезного продвижения в подушевых показателях нет. Но очевидно, что с 2023 года будет небольшое продвижение.Первый и самый острый этап адаптации России к санкциям состоялся - российская экономика оказалась чрезвычайно устойчива. Напомню, большинство организаций (в том числе российских, МЭР и ЦБ) ожидали спад ВВП в 8-15 % в 2022 году и спад -3-0 % в 2023-м. Но по факту спад был лишь -2.1 % в 2022-м и рекордный за последние 10-15 лет рост в +3,6 % в 2023-м.Такая устойчивость обусловлена адаптивностью российского бизнеса, пережившего 1990-е, к кейнсианской экономической политике, подготовленностью финансового сектора к санкциям (наличие СПФС - аналог SWIFT, своих карт МИР), содействием внешних партнеров и в целом успешной перестройкой внешнеэкономических связей (нефть и нефтепродукты - да, газ – пока проблемы, но это не главный экспортный товар).Также положительно повлияли эффекты обесценения рубля. От этого есть проблемы с повышенной инфляцией и реальными доходами населения, но по официальной статистике они растут. В большей степени ощущает это средний класс, который потребляет импортные товары, ездит в турпоездки.При этом Россия в ожидаемых 2024–2025 годах будет расти темпами выше своих потенциальных (1,5-2% в год). Это позитивный результат, хотя все еще не такие высокие темпы, как среднемировые 3,2% в год. Для полноценного догоняющего развития (достижения уровня развитых стран) нам нужно расти ежегодно на 5–7%. Опыт стран экономического чуда для нас также полезен, но ещё далеко не полностью используется в экономической политике.В начале этого года продолжился активный экономический рост – в промышленности и услугах, его всеми силами пытается подавить ЦБ за счет высоких процентных ставок, борясь с инфляцией. Ожидания РФ по росту ВВП на 2024 год составляют +2,8% (Минэк) и 3,2% (МВФ). Это происходит в первую очередь за счет роста военных расходов, но он имеет эффекты на всю экономику, импортозамещения (заполнение ниш ушедших компаний, замещение дорогих импортных товаров), потребительского/строительного бума (как следствие роста доходов от военных расходов + программы льготного ипотечного кредитования (сейчас вопрос – когда они закончатся и что будет далее).Такие же позитивные ожидания на 2025-2026 года – около +2,3-2,5. Главные риск-факторы для перспектив на ближайшие два года, как всегда, - степень санкционного давления (готовность наших партнеров соблюдать их, давление на них, вторичные санкции) и выстраивания альтернативной системы международных расчетов (дирхам, юань, цифровые валюты, мультивалюты – сейчас активно обсуждаются варианты).Актуален вопрос отмены эффекта военных расходов (завершение СВО – снижение расходов), а также долгосрочные эффекты санкций - они работают вдолгую. С большой уверенностью можно сказать, что от российской нефти мир не откажется. ЕС заинтересован получать дешевую по факту российскую нефть/продукты из Индии – это создает определенный оптимизм и уверенность.

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Александр Зайцев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848921916_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_0390a26828363ad33cba8764f309a765.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Зайцев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848921916_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_0390a26828363ad33cba8764f309a765.jpg

мировой ввп, мвф, карта "мир", swift