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В СПбМТСБ спрогнозировали чистую прибыль биржи за 2024 год - 07.06.2024, ПРАЙМ
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В СПбМТСБ спрогнозировали чистую прибыль биржи за 2024 год
В СПбМТСБ спрогнозировали чистую прибыль биржи за 2024 год - 07.06.2024, ПРАЙМ
В СПбМТСБ спрогнозировали чистую прибыль биржи за 2024 год
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) прогнозирует, что прибыль торговой площадки по итогам года будет на уровне годом ранее или... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T08:43+0300
2024-06-07T08:43+0300
россия
спбмтсб
чистая прибыль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) прогнозирует, что прибыль торговой площадки по итогам года будет на уровне годом ранее или больше, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ президент торговой площадки Игорь Артемьев. "Мы, конечно, ждем больше. Прогноз делать сейчас очень сложно. Опять же вопрос: будет газ торговаться или нет. Удобрения... - "плоская" цена. Это замедлило темпы торгов. Сегодня там не рыночные цены, государственное регулирование введено", - сказал он. Артемьев подчеркнул, что у него нет сомнений по поводу роста финансовых показателей биржи в будущем. На вопрос, будет ли чистая прибыль за 2024 год не меньше, чем за предыдущий, ответил утвердительно. Чистая прибыль торговой площадки по итогам 2022 года составила 2,5 миллиарда рублей, продемонстрировав рост относительно 2021 года на 26%. Данные за 2023 год СПбМТСБ пока не раскрывала. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, спбмтсб, чистая прибыль
РОССИЯ, СПбМТСБ, чистая прибыль
08:43 07.06.2024
 
В СПбМТСБ спрогнозировали чистую прибыль биржи за 2024 год

Артемьев: СПбМТСБ ожидает чистую прибыль за 2024 год на уровне 2023 года

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) прогнозирует, что прибыль торговой площадки по итогам года будет на уровне годом ранее или больше, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ президент торговой площадки Игорь Артемьев.
"Мы, конечно, ждем больше. Прогноз делать сейчас очень сложно. Опять же вопрос: будет газ торговаться или нет. Удобрения... - "плоская" цена. Это замедлило темпы торгов. Сегодня там не рыночные цены, государственное регулирование введено", - сказал он.
Артемьев подчеркнул, что у него нет сомнений по поводу роста финансовых показателей биржи в будущем. На вопрос, будет ли чистая прибыль за 2024 год не меньше, чем за предыдущий, ответил утвердительно.
Чистая прибыль торговой площадки по итогам 2022 года составила 2,5 миллиарда рублей, продемонстрировав рост относительно 2021 года на 26%. Данные за 2023 год СПбМТСБ пока не раскрывала.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
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