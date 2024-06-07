https://1prime.ru/20240607/diplom-848939981.html

Раскрыто, когда студенты смогут получить диплом в электронном виде

Раскрыто, когда студенты смогут получить диплом в электронном виде - 07.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, когда студенты смогут получить диплом в электронном виде

Диплом о высшем образовании в электронном формате можно будет получить наравне с бумажным, начиная с 2025 года, в соответствии с разработанным законопроектом,... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T08:22+0300

2024-06-07T08:22+0300

2024-06-07T08:22+0300

пмэф-2024

образование

антон котяков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Диплом о высшем образовании в электронном формате можно будет получить наравне с бумажным, начиная с 2025 года, в соответствии с разработанным законопроектом, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля. Пилотный проект пройдет на добровольной основе и коснется студентов колледжей и вузов, а также ординаторов и аспирантов, обучающихся в организациях – участниках эксперимента. Документы, подтверждающие их обучение, будут переведены в электронный вид, а затем появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода. "У нас эксперимент по электронным зачёткам и студбилетам идет уже с 25 апреля (2024 года – ред.). Эксперимент с цифровым дипломом начался раньше, и там ситуация проще. Реестр дипломов существует, и в следующем году мы ожидаем принятия закона, благодаря которому электронный диплом будет иметь такое же статус, как и обычный бумажный", - сказал Чернышенко, добавив, что у студента будет право выбора, в каком формате получить документ, а документы в электронном и бумажном виде будут равнозначны. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пмэф-2024, образование, антон котяков