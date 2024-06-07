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США подталкивают мировую экономику к уходу от доллара, заявил Путин
США подталкивают мировую экономику к уходу от доллара, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ
США подталкивают мировую экономику к уходу от доллара, заявил Путин
Соединенные Штаты сами провоцируют мировых игроков уходить от доллара. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T17:45+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сами провоцируют мировых игроков уходить от доллара. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. "Доллар - это один из немногих инструментов величия Соединенных Штатов. Они своими руками подталкивают отход участников мировой экономической деятельности от доллара", - заявил российский лидер на пленарном заседании ПМЭФ-2024. Кроме того, Путин подчеркнул, что Вашингтон сам ломает свой инструмент величия, а именно доллар. По его словам, "американские власти - это сегодняшние луддиты, они ломают свои инструменты величия".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
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россия, сша, доллар
США подталкивают мировую экономику к уходу от доллара, заявил Путин
Путин: США сами подталкивают уход мировой экономической деятельности от доллара
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сами провоцируют мировых игроков уходить от доллара. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
"Доллар - это один из немногих инструментов величия Соединенных Штатов. Они своими руками подталкивают отход участников мировой экономической деятельности от доллара", - заявил российский лидер на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Вашингтон сам ломает свой инструмент величия, а именно доллар. По его словам, "американские власти - это сегодняшние луддиты, они ломают свои инструменты величия".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
"Полная дурь". Путин раскритиковал запрет США на использование доллара