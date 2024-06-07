https://1prime.ru/20240607/dollar-848982045.html

США подталкивают мировую экономику к уходу от доллара, заявил Путин

США подталкивают мировую экономику к уходу от доллара, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ

США подталкивают мировую экономику к уходу от доллара, заявил Путин

Соединенные Штаты сами провоцируют мировых игроков уходить от доллара. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T17:45+0300

2024-06-07T17:45+0300

2024-06-07T17:45+0300

россия

сша

доллар

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848971628_0:128:3183:1918_1920x0_80_0_0_96137f4b055881268cdfb5962c46eac4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты сами провоцируют мировых игроков уходить от доллара. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. "Доллар - это один из немногих инструментов величия Соединенных Штатов. Они своими руками подталкивают отход участников мировой экономической деятельности от доллара", - заявил российский лидер на пленарном заседании ПМЭФ-2024. Кроме того, Путин подчеркнул, что Вашингтон сам ломает свой инструмент величия, а именно доллар. По его словам, "американские власти - это сегодняшние луддиты, они ломают свои инструменты величия".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

https://1prime.ru/20240605/dollar-848877154.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, доллар