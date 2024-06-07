Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США прокомментировали соблюдение норм ДСНВ - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240607/dsnv-848989937.html
В США прокомментировали соблюдение норм ДСНВ
В США прокомментировали соблюдение норм ДСНВ - 07.06.2024, ПРАЙМ
В США прокомментировали соблюдение норм ДСНВ
США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое, заявил в... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T19:55+0300
2024-06-07T19:55+0300
вооружения
сша
договор
дснв
приостановка дснв
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_0300db81ae2d310d71d8763db755f887.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое, заявил в пятницу старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "США будут продолжать соблюдать ограничения в рамках ДСНВ в течение всего срока действия, пока Россия делает то же самое", - сказал Вадди на проходящем в Вашингтоне заседании Ассоциации по контролю над вооружениями. По словам Байдена, США не намерены размещать ядерное оружие в космосе, так как это стало бы "явным нарушением" существующих договоренностей."Прямой отказ России от контроля над вооружениями бросает тень на вероятность (заключения - ред.) преемника ДСНВ", - сообщил Вадди на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.Он отметил, что США должны быть готовы к такому исходу.ДСНВ — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Он был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив договор СНВ-I, истёкший в декабре 2009 года
https://1prime.ru/20240607/neft-848988182.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_62:0:1395:1000_1920x0_80_0_0_23b17bdcef6e4391f606ba7e5bd07a9f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, договор, дснв, приостановка дснв, россия
Вооружения, США, договор, ДСНВ, приостановка ДСНВ, РОССИЯ
19:55 07.06.2024
 
В США прокомментировали соблюдение норм ДСНВ

Белый дом: США готовы придерживаться норм ДСНВ, если РФ будет делать то же самое

© fotolia.com / TupungatoБелый дом
Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© fotolia.com / Tupungato
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое, заявил в пятницу старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.
"США будут продолжать соблюдать ограничения в рамках ДСНВ в течение всего срока действия, пока Россия делает то же самое", - сказал Вадди на проходящем в Вашингтоне заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.
По словам Байдена, США не намерены размещать ядерное оружие в космосе, так как это стало бы "явным нарушением" существующих договоренностей.
"Прямой отказ России от контроля над вооружениями бросает тень на вероятность (заключения - ред.) преемника ДСНВ", - сообщил Вадди на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.
Нефть, буровая
Рост нефтяных фьючерсов сократился после выхода данных в США
19:18
Он отметил, что США должны быть готовы к такому исходу.
ДСНВ — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Он был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив договор СНВ-I, истёкший в декабре 2009 года
 
ВооруженияСШАдоговорДСНВприостановка ДСНВРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала