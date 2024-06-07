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В США прокомментировали соблюдение норм ДСНВ

В США прокомментировали соблюдение норм ДСНВ - 07.06.2024, ПРАЙМ

В США прокомментировали соблюдение норм ДСНВ

США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое, заявил в... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T19:55+0300

2024-06-07T19:55+0300

2024-06-07T19:55+0300

вооружения

сша

договор

дснв

приостановка дснв

россия

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ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. США продолжат соблюдать положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до тех пор, пока Россия делает то же самое, заявил в пятницу старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. "США будут продолжать соблюдать ограничения в рамках ДСНВ в течение всего срока действия, пока Россия делает то же самое", - сказал Вадди на проходящем в Вашингтоне заседании Ассоциации по контролю над вооружениями. По словам Байдена, США не намерены размещать ядерное оружие в космосе, так как это стало бы "явным нарушением" существующих договоренностей."Прямой отказ России от контроля над вооружениями бросает тень на вероятность (заключения - ред.) преемника ДСНВ", - сообщил Вадди на заседании Ассоциации по контролю над вооружениями.Он отметил, что США должны быть готовы к такому исходу.ДСНВ — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Он был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив договор СНВ-I, истёкший в декабре 2009 года

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сша, договор, дснв, приостановка дснв, россия