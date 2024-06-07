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Число пострадавших после ДТП в Кемерово превысило 140 человек
Число пострадавших после ДТП в Кемерово превысило 140 человек - 07.06.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших после ДТП в Кемерово превысило 140 человек
140 человек пострадали и один погиб из-за столкновения трамваев в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:45+0300
2024-06-07T10:45+0300
2024-06-07T10:45+0300
происшествия
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КЕМЕРОВО, 7 июн – ПРАЙМ. 140 человек пострадали и один погиб из-за столкновения трамваев в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.Ранее сообщалось, что утром шестого июня в городе Кемерово на Логовом шоссе произошло столкновение двух трамваев. Согласно последним данным властей города, число пострадавших составляло 125 человек, в том числе десять детей. Отмечалось, что жертвой происшествия стал один мужчина. Региональное Следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позднеее поступила информация, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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россия, кемерово, дтп
Происшествия, РОССИЯ, КЕМЕРОВО, ДТП
Число пострадавших после ДТП в Кемерово превысило 140 человек
СК: число пострадавших после ДТП с трамваями в Кемерово превысило 140 человек
КЕМЕРОВО, 7 июн – ПРАЙМ. 140 человек пострадали и один погиб из-за столкновения трамваев в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что утром шестого июня в городе Кемерово на Логовом шоссе произошло столкновение двух трамваев. Согласно последним данным властей города, число пострадавших составляло 125 человек, в том числе десять детей. Отмечалось, что жертвой происшествия стал один мужчина.
Региональное Следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
Позднеее поступила информация, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".