Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерово предъявили обвинение - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240607/dtp-848960423.html
Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерово предъявили обвинение
Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерово предъявили обвинение - 07.06.2024, ПРАЙМ
Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерово предъявили обвинение
двух трамваев в Кемерово директору и мастеру "Кемеровской электротранспортной компании" предъявлено обвинение. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:29+0300
2024-06-07T13:29+0300
происшествия
россия
дтп
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75829/41/758294114_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_6a7d6871cb98f63e1693e749d0f4eeeb.jpg
КЕМЕРОВО, 7 июн – ПРАЙМ. Задержанным по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово директору и мастеру "Кемеровской электротранспортной компании" предъявлено обвинение. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. Так, согласно данным, директором предприятия является Павел Мальцев, мастером – Тимур Хакимов, хотя в ведомстве воздержались от упоминания имен задержанных.Отмечается, что рбвинение было предъявлено согласно ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). По информации следствия, шестого июня текущего года фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой, из-за чего он впоследствии столкнулся с другим транспортным средством, которое следовало в попутном направлении по аналогичном маршруту.На текущий момент следователи работают с потерпевшими, допрашиваются должностные лица и работники электротранспортной компании, в организации и в квартирах обвиняемых проведены обыски, изъята интересующая следствие документация. Ранее сообщалось, что утром шестого июня в городе Кемерово на Логовом шоссе произошло столкновение двух трамваев. Согласно последним данным властей города, число пострадавших составляло 125 человек, в том числе десять детей. Отмечалось, что жертвой происшествия стал один мужчина.
https://1prime.ru/20240607/dtp-848949217.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75829/41/758294114_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_6f837eddfe34b5ce4e534f3e1b0bd74c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дтп
Происшествия, РОССИЯ, ДТП
13:29 07.06.2024
 
Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерово предъявили обвинение

СК: задержанным по делу о ДТП с трамваями в Кемерово предъявили обвинение

СК РФ
СК РФ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КЕМЕРОВО, 7 июн – ПРАЙМ. Задержанным по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово директору и мастеру "Кемеровской электротранспортной компании" предъявлено обвинение. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
Так, согласно данным, директором предприятия является Павел Мальцев, мастером – Тимур Хакимов, хотя в ведомстве воздержались от упоминания имен задержанных.
Отмечается, что рбвинение было предъявлено согласно ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
ДТП с трамвайями в Кемерово - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Число пострадавших после ДТП в Кемерово превысило 140 человек
10:45
По информации следствия, шестого июня текущего года фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой, из-за чего он впоследствии столкнулся с другим транспортным средством, которое следовало в попутном направлении по аналогичном маршруту.
На текущий момент следователи работают с потерпевшими, допрашиваются должностные лица и работники электротранспортной компании, в организации и в квартирах обвиняемых проведены обыски, изъята интересующая следствие документация.
Ранее сообщалось, что утром шестого июня в городе Кемерово на Логовом шоссе произошло столкновение двух трамваев. Согласно последним данным властей города, число пострадавших составляло 125 человек, в том числе десять детей. Отмечалось, что жертвой происшествия стал один мужчина.
 
ПроисшествияРОССИЯДТП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала