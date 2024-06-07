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Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерово предъявили обвинение
Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерово предъявили обвинение - 07.06.2024, ПРАЙМ
Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерово предъявили обвинение
двух трамваев в Кемерово директору и мастеру "Кемеровской электротранспортной компании" предъявлено обвинение. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:29+0300
2024-06-07T13:29+0300
2024-06-07T13:29+0300
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КЕМЕРОВО, 7 июн – ПРАЙМ. Задержанным по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово директору и мастеру "Кемеровской электротранспортной компании" предъявлено обвинение. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области. Так, согласно данным, директором предприятия является Павел Мальцев, мастером – Тимур Хакимов, хотя в ведомстве воздержались от упоминания имен задержанных.Отмечается, что рбвинение было предъявлено согласно ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). По информации следствия, шестого июня текущего года фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой, из-за чего он впоследствии столкнулся с другим транспортным средством, которое следовало в попутном направлении по аналогичном маршруту.На текущий момент следователи работают с потерпевшими, допрашиваются должностные лица и работники электротранспортной компании, в организации и в квартирах обвиняемых проведены обыски, изъята интересующая следствие документация. Ранее сообщалось, что утром шестого июня в городе Кемерово на Логовом шоссе произошло столкновение двух трамваев. Согласно последним данным властей города, число пострадавших составляло 125 человек, в том числе десять детей. Отмечалось, что жертвой происшествия стал один мужчина.
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россия, дтп
Происшествия, РОССИЯ, ДТП
Задержанным по делу о столкновении трамваев в Кемерово предъявили обвинение
СК: задержанным по делу о ДТП с трамваями в Кемерово предъявили обвинение
КЕМЕРОВО, 7 июн – ПРАЙМ. Задержанным по делу о столкновении двух трамваев в Кемерово директору и мастеру "Кемеровской электротранспортной компании" предъявлено обвинение. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
Так, согласно данным, директором предприятия является Павел Мальцев, мастером – Тимур Хакимов, хотя в ведомстве воздержались от упоминания имен задержанных.
Отмечается, что рбвинение было предъявлено согласно ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Число пострадавших после ДТП в Кемерово превысило 140 человек
По информации следствия, шестого июня текущего года фигуранты допустили выход в рейс трамвая с неисправной тормозной системой, из-за чего он впоследствии столкнулся с другим транспортным средством, которое следовало в попутном направлении по аналогичном маршруту.
На текущий момент следователи работают с потерпевшими, допрашиваются должностные лица и работники электротранспортной компании, в организации и в квартирах обвиняемых проведены обыски, изъята интересующая следствие документация.
Ранее сообщалось, что утром шестого июня в городе Кемерово на Логовом шоссе произошло столкновение двух трамваев. Согласно последним данным властей города, число пострадавших составляло 125 человек, в том числе десять детей. Отмечалось, что жертвой происшествия стал один мужчина.