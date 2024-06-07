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В Египте рассказали о преимуществах российской промзоны в стране
В Египте рассказали о преимуществах российской промзоны в стране - 07.06.2024, ПРАЙМ
В Египте рассказали о преимуществах российской промзоны в стране
Российская промышленная зона в Египте позволит нарастить объемы совместного производства, заявила РИА Новости министр планирования и экономического развития... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T09:06+0300
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2024-06-07T09:06+0300
россия
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Российская промышленная зона в Египте позволит нарастить объемы совместного производства, заявила РИА Новости министр планирования и экономического развития страны Хала ас-Саид. "Российская промышленная зона в Египте - очень важный район, и он поспособствует объему совместного производства, в частности потому, что она находится в регионе, в котором есть четыре порта и основный центр возобновляемой и новой энергии", - сказала ас-Саид. Министр подчеркнула, что Египет приветствует все виды передовых технологий и какое-либо сотрудничество и поддержку, поскольку это отразится на объеме египетского цифрового экспорта. "Мы нацелены на то, чтобы объем цифрового экспорта достиг девяти миллиардов долларов к концу 2027 года, эта сфера является многообещающей для Египта", - добавила ас-Саид. В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья. В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение РПЗ: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке. В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей. Посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявлял РИА Новости, что Россия выполнила все формальности, касающиеся начала освоения российской промышленной зоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала, и ждет от парламента Египта ратификации протокола, подписанного в марте 2023 года.
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россия, египет, промзона
В Египте рассказали о преимуществах российской промзоны в стране
Власти Египта: промзона РФ в стране позволит нарастить совместное производства
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Российская промышленная зона в Египте позволит нарастить объемы совместного производства, заявила РИА Новости министр планирования и экономического развития страны Хала ас-Саид.
"Российская промышленная зона в Египте - очень важный район, и он поспособствует объему совместного производства, в частности потому, что она находится в регионе, в котором есть четыре порта и основный центр возобновляемой и новой энергии", - сказала ас-Саид.
Министр подчеркнула, что Египет приветствует все виды передовых технологий и какое-либо сотрудничество и поддержку, поскольку это отразится на объеме египетского цифрового экспорта.
"Мы нацелены на то, чтобы объем цифрового экспорта достиг девяти миллиардов долларов к концу 2027 года, эта сфера является многообещающей для Египта", - добавила ас-Саид.
Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС
В мае 2018 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала. Предполагается, что РПЗ будет поделена на два участка - в районе Айн-Сохны, что около входа в Суэцкий канал из Красного моря, и в восточной части Порт-Саида недалеко от средиземноморского побережья.
В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение РПЗ: оно позволит российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьих странах, как предполагалось изначально, но и на египетском рынке.
В октябре 2023 года Минпромторг РФ сообщал, что реализация проекта осуществляется в плановом режиме, строительство первых объектов должно начаться в 2024 году, а до 2026 года на поддержку РПЗ в общей сложности будет направлено 9,5 миллиарда рублей.
Посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявлял РИА Новости, что Россия выполнила все формальности, касающиеся начала освоения российской промышленной зоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала, и ждет от парламента Египта ратификации протокола, подписанного в марте 2023 года.