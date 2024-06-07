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Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС
Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС - 07.06.2024, ПРАЙМ
Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС
Египет стремится к укреплению сотрудничества со странами БРИКС, вступление страны в это объединение позволит организации упростить торговлю и с другими странами | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T08:25+0300
2024-06-07T08:25+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Египет стремится к укреплению сотрудничества со странами БРИКС, вступление страны в это объединение позволит организации упростить торговлю и с другими странами Африки, заявила РИА Новости министр планирования и экономического развития страны Хала ас-Саид. "Когда мы говорим о таком государстве, как Египет, с его отличительным географическим положением, объемом соглашений о свободной торговле, существующих в Египте, и размером инвестиций, которые направил Египет в сеть портов и дорог, это все делает Египет очень важным партнером для объединения БРИКС, поскольку он станет проходом и вратами в африканские страны и будет способствовать упрощению торговли с рядом государств", - сказала ас-Саид. Министр упомянула, что Египет направил большой объем государственных инвестиций для улучшения уровня инфраструктуры. "Мы надеемся на большее взаимодействие со странами БРИКС для упрощения инвестиций и стимулирования внешней торговли", - подчеркнула ас-Саид. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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египет, брикс, пмэф-2024
Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС
Египетский министр заявил, что республика стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Египет стремится к укреплению сотрудничества со странами БРИКС, вступление страны в это объединение позволит организации упростить торговлю и с другими странами Африки, заявила РИА Новости министр планирования и экономического развития страны Хала ас-Саид.
"Когда мы говорим о таком государстве, как Египет, с его отличительным географическим положением, объемом соглашений о свободной торговле, существующих в Египте, и размером инвестиций, которые направил Египет в сеть портов и дорог, это все делает Египет очень важным партнером для объединения БРИКС, поскольку он станет проходом и вратами в африканские страны и будет способствовать упрощению торговли с рядом государств", - сказала ас-Саид.
Министр упомянула, что Египет направил большой объем государственных инвестиций для улучшения уровня инфраструктуры.
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"Мы надеемся на большее взаимодействие со странами БРИКС для упрощения инвестиций и стимулирования внешней торговли", - подчеркнула ас-Саид.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.