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Лут отметила готовность Египта покупать больше россйиской пшеницы

Лут отметила готовность Египта покупать больше россйиской пшеницы - 07.06.2024, ПРАЙМ

Лут отметила готовность Египта покупать больше россйиской пшеницы

Египет готов покупать больше пшеницы из России, заявила глава Минсельхоза РФ Ольга Лут. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:04+0300

2024-06-07T14:04+0300

2024-06-07T14:27+0300

египет

россия

пшеница

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Египет готов покупать больше пшеницы из России, заявила глава Минсельхоза РФ Ольга Лут.Министр встретиласть с египетской делегацией на полях Петербургского международного экономического форума.Она отметила, что экспортеры сейчас думают, куда перераспределить объем, "все это просто вопрос дальнейшего планирования". "Вот сегодня была встреча с Египтом, Египет готовы покупать больше пшеницы, потому что для них это ключевой продукт, один из ключевых продуктов, и у них активно очень растет население в силу разных причин. Поэтому здесь мы не видим каких-то сложностей. Временные меры, нет вопросов, мы переориентируемся. Дальше будем смотреть на торговлю с Турцией, которая в любом случае остается нашим стратегическим партнером", - заключила Лут.

египет

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египет, россия, пшеница