https://1prime.ru/20240607/ekonomika-848973170.html

Темпы роста экономики России превышают среднемировые, заявил Путин

Темпы роста экономики России превышают среднемировые, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ

Темпы роста экономики России превышают среднемировые, заявил Путин

Темпы роста российской экономики превышают международные показатели. Об этом в рамках ПМЭФ сообщил глава государства Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:41+0300

2024-06-07T15:41+0300

2024-06-07T15:41+0300

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики превышают международные показатели. Об этом в рамках ПМЭФ сообщил глава государства Владимир Путин."По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%. А на первый квартал текущего года - 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями", — отметил он.По словам российского лидера, доля импорта в российской экономике должна быть снижена до 17% к 2030 году. Это должно быть достигнуто путем развития собственной промышленности, укрепления финансового, технологического и кадрового суверенитета, а также повышения конкурентоспособности российской продукции на мировом и внутреннем рынках.Путин подчеркнул важность обеспечения стабильного экономического роста высокого качества в долгосрочной перспективе.

https://1prime.ru/20240607/putin-848971440.html

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