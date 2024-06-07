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Темпы роста экономики России превышают среднемировые, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240607/ekonomika-848973170.html
Темпы роста экономики России превышают среднемировые, заявил Путин
Темпы роста экономики России превышают среднемировые, заявил Путин - 07.06.2024, ПРАЙМ
Темпы роста экономики России превышают среднемировые, заявил Путин
Темпы роста российской экономики превышают международные показатели. Об этом в рамках ПМЭФ сообщил глава государства Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:41+0300
2024-06-07T15:41+0300
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики превышают международные показатели. Об этом в рамках ПМЭФ сообщил глава государства Владимир Путин."По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%. А на первый квартал текущего года - 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями", — отметил он.По словам российского лидера, доля импорта в российской экономике должна быть снижена до 17% к 2030 году. Это должно быть достигнуто путем развития собственной промышленности, укрепления финансового, технологического и кадрового суверенитета, а также повышения конкурентоспособности российской продукции на мировом и внутреннем рынках.Путин подчеркнул важность обеспечения стабильного экономического роста высокого качества в долгосрочной перспективе.
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россия
Экономика, РОССИЯ
15:41 07.06.2024
 
Темпы роста экономики России превышают среднемировые, заявил Путин

Путин: темпы роста экономики РФ превышают среднемировые, рост ВВП страны - 5,4%

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики превышают международные показатели. Об этом в рамках ПМЭФ сообщил глава государства Владимир Путин.
"По итогам прошлого года, как вы знаете, рост ВВП России составил 3,6%. А на первый квартал текущего года - 5,4%. То есть наши темпы превышают среднемировые. Особенно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями", — отметил он.
По словам российского лидера, доля импорта в российской экономике должна быть снижена до 17% к 2030 году. Это должно быть достигнуто путем развития собственной промышленности, укрепления финансового, технологического и кадрового суверенитета, а также повышения конкурентоспособности российской продукции на мировом и внутреннем рынках.
Путин подчеркнул важность обеспечения стабильного экономического роста высокого качества в долгосрочной перспективе.
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
В мире наметилась гонка за укрепление суверенитета, заявил Путин
15:21
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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