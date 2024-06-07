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Путин отметил активное участие частных инвесторов в развитии экономики РФ

Путин отметил активное участие частных инвесторов в развитии экономики РФ - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин отметил активное участие частных инвесторов в развитии экономики РФ

Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику, сообщил президент России Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:39+0300

2024-06-07T15:39+0300

2024-06-07T15:42+0300

экономика

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владимир путин

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику, сообщил президент России Владимир Путин. Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин сообщил, что государство готово разделять риски с инвесторами, так, уже заработал Фонд перспективных промышленных и инфраструктурных проектов. "Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику вместе с российским фондом прямых инвестиций. Это еще одно из направлений работы", — сказал Путин. Путин подчеркнул, что нужно развивать российский рынок капитала, повышать его привлекательность для бизнеса и инвесторов, обеспечивать сохранность средств.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инвестиции, частные инвесторы, частные инвестиции, владимир путин, пмэф-2024