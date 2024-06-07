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Путин отметил активное участие частных инвесторов в развитии экономики РФ
Путин отметил активное участие частных инвесторов в развитии экономики РФ - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин отметил активное участие частных инвесторов в развитии экономики РФ
Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику, сообщил президент России Владимир Путин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:39+0300
2024-06-07T15:39+0300
2024-06-07T15:42+0300
экономика
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частные инвестиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику, сообщил президент России Владимир Путин. Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин сообщил, что государство готово разделять риски с инвесторами, так, уже заработал Фонд перспективных промышленных и инфраструктурных проектов. "Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику вместе с российским фондом прямых инвестиций. Это еще одно из направлений работы", — сказал Путин. Путин подчеркнул, что нужно развивать российский рынок капитала, повышать его привлекательность для бизнеса и инвесторов, обеспечивать сохранность средств.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, инвестиции, частные инвесторы, частные инвестиции, владимир путин, пмэф-2024
Экономика, РОССИЯ, инвестиции, частные инвесторы, частные инвестиции, Владимир Путин, ПМЭФ-2024
Путин отметил активное участие частных инвесторов в развитии экономики РФ
Путин: частные инвесторы активно вкладываются в российскую экономику
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику, сообщил президент России Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин сообщил, что государство готово разделять риски с инвесторами, так, уже заработал Фонд перспективных промышленных и инфраструктурных проектов.
"Частные инвесторы активно вкладывают средства в российскую экономику вместе с российским фондом прямых инвестиций. Это еще одно из направлений работы", — сказал Путин.
Путин подчеркнул, что нужно развивать российский рынок капитала, повышать его привлекательность для бизнеса и инвесторов, обеспечивать сохранность средств.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.