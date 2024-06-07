https://1prime.ru/20240607/ekonomika-848981225.html

Путин предрек России заметную роль в мировой финансовой системе

Путин предрек России заметную роль в мировой финансовой системе - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин предрек России заметную роль в мировой финансовой системе

Россия может иметь значительную роль в новой мировой экономике и глобальной финансовой системе. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в рамках | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T17:37+0300

2024-06-07T17:37+0300

2024-06-07T17:37+0300

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Россия может иметь значительную роль в новой мировой экономике и глобальной финансовой системе. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ."Мы с нашими партнерами по БРИКС выстраиваем эту совместную работу. И роль России здесь, конечно, может быть заметной", — заметил глава государства.ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года, а с 2006 года он проходит под патронажем и при участии президента России. За свою историю форум стал одним из ведущих международных событий для деловых кругов и обсуждения важнейших экономических вопросов.

https://1prime.ru/20240607/putin-848979418.html

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россия, владимир путин