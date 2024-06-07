https://1prime.ru/20240607/ekonomika-848990451.html

Банк России не допустит в экономике стагфляции

Банк России не допустит в экономике стагфляции - 07.06.2024, ПРАЙМ

Банк России не допустит в экономике стагфляции

Банк России не допустит стагфляции в экономике страны, заявил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T20:24+0300

2024-06-07T20:24+0300

2024-06-07T20:24+0300

экономика

россия

банк россии

инфляция в россии

стагфляция

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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Банк России не допустит стагфляции в экономике страны, заявил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин. На пресс-конференции председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и Заботкина им был задан вопрос о вероятности стагфляции в России в случае, если ЦБ не сможет справиться с инфляцией, а текущая модель роста ВВП исчерпает себя. "В гипотетическом сценарии, что Центральный банк не возвращает инфляцию к низкому уровню...", — начал отвечать на вопрос Заботкин, однако неожиданно был перебит главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной: "И не принимает адекватных решений!" "И не принимает адекватных решений, естественно, случится стагфляция, как она случалась во многих странах, которые вовремя не гасили инфляционный импульс. Поэтому мы будем принимать те решения по ключевой ставке, которые необходимы, чтобы в экономике формировалась та траектория роста кредита, совокупного спроса и, в конечном счете, инфляции, которая согласуется с потенциальными возможностями экономики и в итоге приведет к низкой инфляции и сбалансированному росту", — подытожил Заботкин. Стагфляция (стагнация + инфляция) — ситуация в экономике, когда одновременно происходит стагнация, то есть падение производства и рост безработицы, а также наблюдается высокая инфляция.

https://1prime.ru/20240607/inflyatsiya-848989063.html

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