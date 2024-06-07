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Банк России не допустит в экономике стагфляции - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240607/ekonomika-848990451.html
Банк России не допустит в экономике стагфляции
Банк России не допустит в экономике стагфляции - 07.06.2024, ПРАЙМ
Банк России не допустит в экономике стагфляции
Банк России не допустит стагфляции в экономике страны, заявил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T20:24+0300
2024-06-07T20:24+0300
экономика
россия
банк россии
инфляция в россии
стагфляция
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Банк России не допустит стагфляции в экономике страны, заявил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин. На пресс-конференции председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и Заботкина им был задан вопрос о вероятности стагфляции в России в случае, если ЦБ не сможет справиться с инфляцией, а текущая модель роста ВВП исчерпает себя. "В гипотетическом сценарии, что Центральный банк не возвращает инфляцию к низкому уровню...", — начал отвечать на вопрос Заботкин, однако неожиданно был перебит главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной: "И не принимает адекватных решений!" "И не принимает адекватных решений, естественно, случится стагфляция, как она случалась во многих странах, которые вовремя не гасили инфляционный импульс. Поэтому мы будем принимать те решения по ключевой ставке, которые необходимы, чтобы в экономике формировалась та траектория роста кредита, совокупного спроса и, в конечном счете, инфляции, которая согласуется с потенциальными возможностями экономики и в итоге приведет к низкой инфляции и сбалансированному росту", — подытожил Заботкин. Стагфляция (стагнация + инфляция) — ситуация в экономике, когда одновременно происходит стагнация, то есть падение производства и рост безработицы, а также наблюдается высокая инфляция.
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россия, банк россии, инфляция в россии, стагфляция
Экономика, РОССИЯ, Банк России, инфляция в России, стагфляция
20:24 07.06.2024
 
Банк России не допустит в экономике стагфляции

Заботкин: Банк России не допустит стагфляции в экономике страны

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Банк России не допустит стагфляции в экономике страны, заявил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин.
На пресс-конференции председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и Заботкина им был задан вопрос о вероятности стагфляции в России в случае, если ЦБ не сможет справиться с инфляцией, а текущая модель роста ВВП исчерпает себя.
"В гипотетическом сценарии, что Центральный банк не возвращает инфляцию к низкому уровню...", — начал отвечать на вопрос Заботкин, однако неожиданно был перебит главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной: "И не принимает адекватных решений!"
"И не принимает адекватных решений, естественно, случится стагфляция, как она случалась во многих странах, которые вовремя не гасили инфляционный импульс. Поэтому мы будем принимать те решения по ключевой ставке, которые необходимы, чтобы в экономике формировалась та траектория роста кредита, совокупного спроса и, в конечном счете, инфляции, которая согласуется с потенциальными возможностями экономики и в итоге приведет к низкой инфляции и сбалансированному росту", — подытожил Заботкин.
Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
В ЦБ не ожидают влияния потери части урожая на инфляцию
19:36
Стагфляция (стагнация + инфляция) — ситуация в экономике, когда одновременно происходит стагнация, то есть падение производства и рост безработицы, а также наблюдается высокая инфляция.
 
ЭкономикаРОССИЯБанк Россииинфляция в Россиистагфляция
 
 
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