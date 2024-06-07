https://1prime.ru/20240607/ekonomika-848990451.html
Банк России не допустит в экономике стагфляции
Банк России не допустит в экономике стагфляции - 07.06.2024, ПРАЙМ
Банк России не допустит в экономике стагфляции
Банк России не допустит стагфляции в экономике страны, заявил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T20:24+0300
2024-06-07T20:24+0300
2024-06-07T20:24+0300
экономика
россия
банк россии
инфляция в россии
стагфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/35/840753590_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_ea8f7a2fbed5b093bf5e585fef96d872.jpg
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Банк России не допустит стагфляции в экономике страны, заявил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин. На пресс-конференции председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и Заботкина им был задан вопрос о вероятности стагфляции в России в случае, если ЦБ не сможет справиться с инфляцией, а текущая модель роста ВВП исчерпает себя. "В гипотетическом сценарии, что Центральный банк не возвращает инфляцию к низкому уровню...", — начал отвечать на вопрос Заботкин, однако неожиданно был перебит главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной: "И не принимает адекватных решений!" "И не принимает адекватных решений, естественно, случится стагфляция, как она случалась во многих странах, которые вовремя не гасили инфляционный импульс. Поэтому мы будем принимать те решения по ключевой ставке, которые необходимы, чтобы в экономике формировалась та траектория роста кредита, совокупного спроса и, в конечном счете, инфляции, которая согласуется с потенциальными возможностями экономики и в итоге приведет к низкой инфляции и сбалансированному росту", — подытожил Заботкин. Стагфляция (стагнация + инфляция) — ситуация в экономике, когда одновременно происходит стагнация, то есть падение производства и рост безработицы, а также наблюдается высокая инфляция.
https://1prime.ru/20240607/inflyatsiya-848989063.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/35/840753590_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_7146f3002d57043d8b054b1246f93048.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, банк россии, инфляция в россии, стагфляция
Экономика, РОССИЯ, Банк России, инфляция в России, стагфляция
Банк России не допустит в экономике стагфляции
Заботкин: Банк России не допустит стагфляции в экономике страны
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Банк России не допустит стагфляции в экономике страны, заявил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин.
На пресс-конференции председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и Заботкина им был задан вопрос о вероятности стагфляции в России в случае, если ЦБ не сможет справиться с инфляцией, а текущая модель роста ВВП исчерпает себя.
"В гипотетическом сценарии, что Центральный банк не возвращает инфляцию к низкому уровню...", — начал отвечать на вопрос Заботкин, однако неожиданно был перебит главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной: "И не принимает адекватных решений!"
"И не принимает адекватных решений, естественно, случится стагфляция, как она случалась во многих странах, которые вовремя не гасили инфляционный импульс. Поэтому мы будем принимать те решения по ключевой ставке, которые необходимы, чтобы в экономике формировалась та траектория роста кредита, совокупного спроса и, в конечном счете, инфляции, которая согласуется с потенциальными возможностями экономики и в итоге приведет к низкой инфляции и сбалансированному росту", — подытожил Заботкин.
В ЦБ не ожидают влияния потери части урожая на инфляцию
Стагфляция (стагнация + инфляция) — ситуация в экономике, когда одновременно происходит стагнация, то есть падение производства и рост безработицы, а также наблюдается высокая инфляция.