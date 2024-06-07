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Лихачев объявил о пуске первого блока АЭС "Аккую" в следующем году

Лихачев объявил о пуске первого блока АЭС "Аккую" в следующем году - 07.06.2024, ПРАЙМ

Лихачев объявил о пуске первого блока АЭС "Аккую" в следующем году

Пуск первого блока АЭС "Аккую" состоится в следующем году, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на полях ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:38+0300

2024-06-07T14:38+0300

2024-06-07T15:22+0300

энергетика

турция

аэс "аккую"

росатом

алексей лихачев

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Пуск первого блока АЭС "Аккую" состоится в следующем году, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на полях ПМЭФ."Будущий год", — ответил Лихачев на соответствующий вопрос о сроках пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Сооружение АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

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турция, аэс "аккую", росатом, алексей лихачев