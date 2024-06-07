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Лихачев объявил о пуске первого блока АЭС "Аккую" в следующем году - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Лихачев объявил о пуске первого блока АЭС "Аккую" в следующем году
Лихачев объявил о пуске первого блока АЭС "Аккую" в следующем году - 07.06.2024, ПРАЙМ
Лихачев объявил о пуске первого блока АЭС "Аккую" в следующем году
Пуск первого блока АЭС "Аккую" состоится в следующем году, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на полях ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:38+0300
2024-06-07T15:22+0300
энергетика
турция
аэс "аккую"
росатом
алексей лихачев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Пуск первого блока АЭС "Аккую" состоится в следующем году, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на полях ПМЭФ."Будущий год", — ответил Лихачев на соответствующий вопрос о сроках пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Сооружение АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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турция, аэс "аккую", росатом, алексей лихачев
Энергетика, ТУРЦИЯ, АЭС "Аккую", Росатом, Алексей Лихачев
14:38 07.06.2024 (обновлено: 15:22 07.06.2024)
 
Лихачев объявил о пуске первого блока АЭС "Аккую" в следующем году

Лихачев: пуск первого блока турецкой АЭС "Аккую" состоится в следующем году

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Пуск первого блока АЭС "Аккую" состоится в следующем году, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на полях ПМЭФ.
"Будущий год", — ответил Лихачев на соответствующий вопрос о сроках пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Сооружение АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
 
ЭнергетикаТУРЦИЯАЭС "Аккую"РосатомАлексей Лихачев
 
 
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