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Лихачев объявил о пуске первого блока АЭС "Аккую" в следующем году
Лихачев объявил о пуске первого блока АЭС "Аккую" в следующем году - 07.06.2024, ПРАЙМ
Лихачев объявил о пуске первого блока АЭС "Аккую" в следующем году
Пуск первого блока АЭС "Аккую" состоится в следующем году, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на полях ПМЭФ. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:38+0300
2024-06-07T14:38+0300
2024-06-07T15:22+0300
энергетика
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Пуск первого блока АЭС "Аккую" состоится в следующем году, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на полях ПМЭФ."Будущий год", — ответил Лихачев на соответствующий вопрос о сроках пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Сооружение АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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Энергетика, ТУРЦИЯ, АЭС "Аккую", Росатом, Алексей Лихачев
Лихачев объявил о пуске первого блока АЭС "Аккую" в следующем году
Лихачев: пуск первого блока турецкой АЭС "Аккую" состоится в следующем году
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Пуск первого блока АЭС "Аккую" состоится в следующем году, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на полях ПМЭФ.
"Будущий год", — ответил Лихачев на соответствующий вопрос о сроках пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Сооружение АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.