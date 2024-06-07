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Постпреды ЕС рекомендовали начать переговоры с Украиной и Молдавией - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Постпреды ЕС рекомендовали начать переговоры с Украиной и Молдавией
Постпреды ЕС рекомендовали начать переговоры с Украиной и Молдавией - 07.06.2024, ПРАЙМ
Постпреды ЕС рекомендовали начать переговоры с Украиной и Молдавией
Постпреды стран Евросоюза рекомендовали начать переговоры с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ана Писонеро. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:26+0300
2024-06-07T13:26+0300
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн - ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза рекомендовали начать переговоры с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ана Писонеро."Вопрос о начале переговоров был сегодня в повестке заседания постпредов стран ЕС, насколько я понимаю, этот пункт согласован… Еврокомиссия, со своей стороны, предоставила странам ЕС обновленную информацию по проведению реформ в этих странах… Теперь решение за странами Евросоюза", - сказала она.Еврокомиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при условии выполнения ими некоторых требований. Формальное решение о начале переговорного главы государств и правительств сообщества обсудят на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
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ес, украина, молдавия
ЕС, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ
13:26 07.06.2024
 
Постпреды ЕС рекомендовали начать переговоры с Украиной и Молдавией

ЕК: постпреды стран ЕС рекомендовали Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн - ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза рекомендовали начать переговоры с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.
"Вопрос о начале переговоров был сегодня в повестке заседания постпредов стран ЕС, насколько я понимаю, этот пункт согласован… Еврокомиссия, со своей стороны, предоставила странам ЕС обновленную информацию по проведению реформ в этих странах… Теперь решение за странами Евросоюза", - сказала она.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при условии выполнения ими некоторых требований. Формальное решение о начале переговорного главы государств и правительств сообщества обсудят на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.
Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
"Где правда?". Орбан раскритиковал решение ЕС запретить российские СМИ
11:22
 
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