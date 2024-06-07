https://1prime.ru/20240607/es-848959977.html

Постпреды ЕС рекомендовали начать переговоры с Украиной и Молдавией

Постпреды ЕС рекомендовали начать переговоры с Украиной и Молдавией - 07.06.2024, ПРАЙМ

Постпреды ЕС рекомендовали начать переговоры с Украиной и Молдавией

Постпреды стран Евросоюза рекомендовали начать переговоры с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ана Писонеро. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T13:26+0300

2024-06-07T13:26+0300

2024-06-07T13:26+0300

ес

украина

молдавия

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 июн - ПРАЙМ. Постпреды стран Евросоюза рекомендовали начать переговоры с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ана Писонеро."Вопрос о начале переговоров был сегодня в повестке заседания постпредов стран ЕС, насколько я понимаю, этот пункт согласован… Еврокомиссия, со своей стороны, предоставила странам ЕС обновленную информацию по проведению реформ в этих странах… Теперь решение за странами Евросоюза", - сказала она.Еврокомиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при условии выполнения ими некоторых требований. Формальное решение о начале переговорного главы государств и правительств сообщества обсудят на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.

https://1prime.ru/20240607/orban-848952110.html

украина

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, украина, молдавия