https://1prime.ru/20240607/evroparlament-848957330.html

Они отказались критиковать Россию! На Западе назвали имена "друзей Кремля"

Они отказались критиковать Россию! На Западе назвали имена "друзей Кремля" - 07.06.2024, ПРАЙМ

Они отказались критиковать Россию! На Западе назвали имена "друзей Кремля"

Журнал Politico изучил данные по голосованиям за резолюции в Европарламенте, осуждающие Россию, и выявил тех, кто последовательно отказывается голосовать за... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T12:48+0300

2024-06-07T12:48+0300

2024-06-07T12:56+0300

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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Журнал Politico изучил данные по голосованиям за резолюции в Европарламенте, осуждающие Россию, и выявил тех, кто последовательно отказывается голосовать за них, назвав этих людей "главными союзниками Кремля".Резолюции парламента с критикой Москвы были приняты подавляющим большинством депутатов, однако небольшая группа депутатов выступала против антироссийских резолюций, воздерживалась или пропускала голосования.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВсего издание изучило протоколы голосования по 16 резолюциям с 2020 года и составило список 30 законодателей, сопротивлявшихся их принятию. Две трети этих депутатов Европарламента претендуют на переизбрание на этой неделе.Выяснилось, что основная часть "лучших друзей Кремля", по выражению издания, - это крайне левые и крайне правые депутаты от фракций "Идентичность и демократия" и "Левые".В частности, называются имена таких евродепутатов, как Татьяна Жданока от Латвии, представляющий "Альтернативу для Германии" Максимилиан Кра, нидерландский политик Марсель де Граф, ирландские левые Клэр Дэйли и Мик Уоллес.При это, как отмечается, протоколы голосования раскрыли глубокие разногласия внутри фракций и смягчение позиции некоторых законодателей по мере затягивания конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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ес, европарламент, россия