Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФРГ может приобрести у США дополнительные истребители F-35, пишут СМИ - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240607/f-35-848947099.html
ФРГ может приобрести у США дополнительные истребители F-35, пишут СМИ
ФРГ может приобрести у США дополнительные истребители F-35, пишут СМИ - 07.06.2024, ПРАЙМ
ФРГ может приобрести у США дополнительные истребители F-35, пишут СМИ
Берлин изучает возможную покупку еще восьми американских истребителей F-35 помимо 35 уже заказанных, пишет Reuters со ссылкой на военный источник. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:10+0300
2024-06-07T10:10+0300
вооружения
германия
сша
f-35 lightning ii
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/78/839997844_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ee742e893d4eea2c28ad7c5febd0e46e.jpg
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Берлин изучает возможную покупку еще восьми американских истребителей F-35 помимо 35 уже заказанных, пишет Reuters со ссылкой на военный источник."Германия рассматривает возможность покупки восьми дополнительных F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin", — сказано в материале издания.Отмечается, что в настоящее время Берлин проводит оценку стоимости такого приобретения. Ранее администрация США одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35, а также запасных частей и вооружения.Сделка на покупку F-35 на сумму десять миллиардов евро была одобрена бюджетным комитетом немецкого парламента.
https://1prime.ru/20240301/845775053.html
германия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83999/78/839997844_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_674f58c7be2bacbef9d5c4d32b6b3952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, сша, f-35 lightning ii
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, США, F-35 Lightning II
10:10 07.06.2024
 
ФРГ может приобрести у США дополнительные истребители F-35, пишут СМИ

Reuters: ФРГ рассматривает возможность покупки еще восьми F-35

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМеждународный авиасалон "Ле Бурже-2017"
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Берлин изучает возможную покупку еще восьми американских истребителей F-35 помимо 35 уже заказанных, пишет Reuters со ссылкой на военный источник.
"Германия рассматривает возможность покупки восьми дополнительных F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin", — сказано в материале издания.
Отмечается, что в настоящее время Берлин проводит оценку стоимости такого приобретения. Ранее администрация США одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35, а также запасных частей и вооружения.
Сделка на покупку F-35 на сумму десять миллиардов евро была одобрена бюджетным комитетом немецкого парламента.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Финляндия закупит у США авиабомбы для истребителя F-35
1 марта, 11:42
 
ВооруженияГЕРМАНИЯСШАF-35 Lightning II
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала