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ФРГ может приобрести у США дополнительные истребители F-35, пишут СМИ
ФРГ может приобрести у США дополнительные истребители F-35, пишут СМИ - 07.06.2024, ПРАЙМ
ФРГ может приобрести у США дополнительные истребители F-35, пишут СМИ
Берлин изучает возможную покупку еще восьми американских истребителей F-35 помимо 35 уже заказанных, пишет Reuters со ссылкой на военный источник. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T10:10+0300
2024-06-07T10:10+0300
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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Берлин изучает возможную покупку еще восьми американских истребителей F-35 помимо 35 уже заказанных, пишет Reuters со ссылкой на военный источник."Германия рассматривает возможность покупки восьми дополнительных F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin", — сказано в материале издания.Отмечается, что в настоящее время Берлин проводит оценку стоимости такого приобретения. Ранее администрация США одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35, а также запасных частей и вооружения.Сделка на покупку F-35 на сумму десять миллиардов евро была одобрена бюджетным комитетом немецкого парламента.
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германия, сша, f-35 lightning ii
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, США, F-35 Lightning II
ФРГ может приобрести у США дополнительные истребители F-35, пишут СМИ
Reuters: ФРГ рассматривает возможность покупки еще восьми F-35
МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ.
Берлин изучает возможную покупку еще восьми американских истребителей F-35 помимо 35 уже заказанных, пишет
Reuters со ссылкой на военный источник.
"Германия рассматривает возможность покупки восьми дополнительных F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin", — сказано в материале издания.
Отмечается, что в настоящее время Берлин проводит оценку стоимости такого приобретения. Ранее администрация США одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35, а также запасных частей и вооружения.
Сделка на покупку F-35 на сумму десять миллиардов евро была одобрена бюджетным комитетом немецкого парламента.
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