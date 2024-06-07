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ФРГ может приобрести у США дополнительные истребители F-35, пишут СМИ

ФРГ может приобрести у США дополнительные истребители F-35, пишут СМИ - 07.06.2024, ПРАЙМ

ФРГ может приобрести у США дополнительные истребители F-35, пишут СМИ

Берлин изучает возможную покупку еще восьми американских истребителей F-35 помимо 35 уже заказанных, пишет Reuters со ссылкой на военный источник. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T10:10+0300

2024-06-07T10:10+0300

2024-06-07T10:10+0300

вооружения

германия

сша

f-35 lightning ii

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Берлин изучает возможную покупку еще восьми американских истребителей F-35 помимо 35 уже заказанных, пишет Reuters со ссылкой на военный источник."Германия рассматривает возможность покупки восьми дополнительных F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin", — сказано в материале издания.Отмечается, что в настоящее время Берлин проводит оценку стоимости такого приобретения. Ранее администрация США одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35, а также запасных частей и вооружения.Сделка на покупку F-35 на сумму десять миллиардов евро была одобрена бюджетным комитетом немецкого парламента.

https://1prime.ru/20240301/845775053.html

германия

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германия, сша, f-35 lightning ii