https://1prime.ru/20240607/fabrika-848973287.html
Путин рассказал, какая фабрика получит до 600 миллиардов рублей
Путин рассказал, какая фабрика получит до 600 миллиардов рублей - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, какая фабрика получит до 600 миллиардов рублей
Президент России Владимир Путин предложил увеличивать объем инвестиций в фабрики проектного финансирования. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:37+0300
2024-06-07T15:37+0300
2024-06-07T15:37+0300
фабрика проектного финансирования
владимир путин
пмэф-2024
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848971799_0:0:3479:1956_1920x0_80_0_0_f133d22c9b46e73b50f554f63a4db540.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил увеличивать объем инвестиций в фабрики проектного финансирования."На первом этапе нарастить ее до 600 миллиардов рублей - это позволит дополнительно поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 триллионов рублей ", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.Программа "Фабрика проектного финансирования" – это механизм финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики. Заемщики могут получить денежные средства на основании договоров синдицированного кредита (займа) с участием коммерческих банков и ВЭБ.РФ. При этом применяются меры государственной поддержки в виде субсидий на возмещение расходов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/07/848971799_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_234d6a96398f6c4a9c373ae5bd8e339e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фабрика проектного финансирования, владимир путин, пмэф-2024, экономика рф
Фабрика проектного финансирования, Владимир Путин, ПМЭФ-2024, экономика РФ
Путин рассказал, какая фабрика получит до 600 миллиардов рублей
Путин предложил увеличивать объем инвестиций в фабрики проектного финансирования
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил увеличивать объем инвестиций в фабрики проектного финансирования.
"На первом этапе нарастить ее до 600 миллиардов рублей - это позволит дополнительно поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 триллионов рублей ", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
Программа "Фабрика проектного финансирования" – это механизм финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики. Заемщики могут получить денежные средства на основании договоров синдицированного кредита (займа) с участием коммерческих банков и ВЭБ.РФ. При этом применяются меры государственной поддержки в виде субсидий на возмещение расходов.