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Путин рассказал, какая фабрика получит до 600 миллиардов рублей - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал, какая фабрика получит до 600 миллиардов рублей
Путин рассказал, какая фабрика получит до 600 миллиардов рублей - 07.06.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, какая фабрика получит до 600 миллиардов рублей
Президент России Владимир Путин предложил увеличивать объем инвестиций в фабрики проектного финансирования. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T15:37+0300
2024-06-07T15:37+0300
фабрика проектного финансирования
владимир путин
пмэф-2024
экономика рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил увеличивать объем инвестиций в фабрики проектного финансирования."На первом этапе нарастить ее до 600 миллиардов рублей - это позволит дополнительно поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 триллионов рублей ", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.Программа "Фабрика проектного финансирования" – это механизм финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики. Заемщики могут получить денежные средства на основании договоров синдицированного кредита (займа) с участием коммерческих банков и ВЭБ.РФ. При этом применяются меры государственной поддержки в виде субсидий на возмещение расходов.
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фабрика проектного финансирования, владимир путин, пмэф-2024, экономика рф
Фабрика проектного финансирования, Владимир Путин, ПМЭФ-2024, экономика РФ
15:37 07.06.2024
 
Путин рассказал, какая фабрика получит до 600 миллиардов рублей

Путин предложил увеличивать объем инвестиций в фабрики проектного финансирования

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил увеличивать объем инвестиций в фабрики проектного финансирования.
"На первом этапе нарастить ее до 600 миллиардов рублей - это позволит дополнительно поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 триллионов рублей ", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
Программа "Фабрика проектного финансирования" – это механизм финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики. Заемщики могут получить денежные средства на основании договоров синдицированного кредита (займа) с участием коммерческих банков и ВЭБ.РФ. При этом применяются меры государственной поддержки в виде субсидий на возмещение расходов.
 
Фабрика проектного финансированияВладимир ПутинПМЭФ-2024экономика РФ
 
 
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