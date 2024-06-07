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Путин рассказал, какая фабрика получит до 600 миллиардов рублей

Путин рассказал, какая фабрика получит до 600 миллиардов рублей - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, какая фабрика получит до 600 миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин предложил увеличивать объем инвестиций в фабрики проектного финансирования. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T15:37+0300

2024-06-07T15:37+0300

2024-06-07T15:37+0300

фабрика проектного финансирования

владимир путин

пмэф-2024

экономика рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил увеличивать объем инвестиций в фабрики проектного финансирования."На первом этапе нарастить ее до 600 миллиардов рублей - это позволит дополнительно поддержать проекты реального сектора на сумму до 6 триллионов рублей ", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024.Программа "Фабрика проектного финансирования" – это механизм финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики. Заемщики могут получить денежные средства на основании договоров синдицированного кредита (займа) с участием коммерческих банков и ВЭБ.РФ. При этом применяются меры государственной поддержки в виде субсидий на возмещение расходов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фабрика проектного финансирования, владимир путин, пмэф-2024, экономика рф