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Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС

Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС - 07.06.2024, ПРАЙМ

Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС

Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T13:15+0300

2024-06-07T13:15+0300

2024-06-07T13:15+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных пунктов ведомство еще изучает, заявил журналистам на ПМЭФ руководитель ФАС Максим Шаскольский. "Ряд замечаний точно устранен. Остались отдельные пункты, которые касаются коммуникаций с потребителями и продавцами - мы сейчас изучаем то, как исполнено в этой части. Работа завершается", - заявил он в кулуарах форума, комментируя исполнение предписаний, выданных Ozon и Wildberries. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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