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Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС
Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС - 07.06.2024, ПРАЙМ
Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС
Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:15+0300
2024-06-07T13:15+0300
2024-06-07T13:15+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных пунктов ведомство еще изучает, заявил журналистам на ПМЭФ руководитель ФАС Максим Шаскольский. "Ряд замечаний точно устранен. Остались отдельные пункты, которые касаются коммуникаций с потребителями и продавцами - мы сейчас изучаем то, как исполнено в этой части. Работа завершается", - заявил он в кулуарах форума, комментируя исполнение предписаний, выданных Ozon и Wildberries. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, маркетплейс
Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС
Шаскольский: маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных пунктов ведомство еще изучает, заявил журналистам на ПМЭФ руководитель ФАС Максим Шаскольский.
"Ряд замечаний точно устранен. Остались отдельные пункты, которые касаются коммуникаций с потребителями и продавцами - мы сейчас изучаем то, как исполнено в этой части. Работа завершается", - заявил он в кулуарах форума, комментируя исполнение предписаний, выданных Ozon и Wildberries.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.