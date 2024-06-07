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Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС - 07.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС
Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС - 07.06.2024, ПРАЙМ
Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС
Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T13:15+0300
2024-06-07T13:15+0300
экономика
россия
фас рф
маркетплейс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных пунктов ведомство еще изучает, заявил журналистам на ПМЭФ руководитель ФАС Максим Шаскольский. "Ряд замечаний точно устранен. Остались отдельные пункты, которые касаются коммуникаций с потребителями и продавцами - мы сейчас изучаем то, как исполнено в этой части. Работа завершается", - заявил он в кулуарах форума, комментируя исполнение предписаний, выданных Ozon и Wildberries. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, фас рф, маркетплейс
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, маркетплейс
13:15 07.06.2024
 
Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС

Шаскольский: маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний в рамках полученных ранее предписаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС), исполнение отдельных пунктов ведомство еще изучает, заявил журналистам на ПМЭФ руководитель ФАС Максим Шаскольский.
"Ряд замечаний точно устранен. Остались отдельные пункты, которые касаются коммуникаций с потребителями и продавцами - мы сейчас изучаем то, как исполнено в этой части. Работа завершается", - заявил он в кулуарах форума, комментируя исполнение предписаний, выданных Ozon и Wildberries.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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