https://1prime.ru/20240607/finansirovanie-848951033.html

Краснов: недружественные страны не будут обеспечивать милитаризм за счет РФ

Краснов: недружественные страны не будут обеспечивать милитаризм за счет РФ - 07.06.2024, ПРАЙМ

Краснов: недружественные страны не будут обеспечивать милитаризм за счет РФ

В современных условиях невозможно извлекать прибыль в России, прятать ее в офшорах в интересах недружественных стран и финансировать их милитаристские... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T11:11+0300

2024-06-07T11:11+0300

2024-06-07T11:23+0300

политика

россия

запад

игорь краснов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. В современных условиях невозможно извлекать прибыль в России, прятать ее в офшорах в интересах недружественных стран и финансировать их милитаристские потребности, заявил генпрокурор России Игорь Краснов."В сегодняшних реалиях невозможно извлекать прибыль в России, прятать ее в офшорах в интересах недружественных стран, тем более финансировать их милитаристские потребности", — отметил глава ведомства на полях ПМЭФ.Краснов подчеркнул, что работа прокуроров по изъятию в пользу государства доходов от имущества предприятий, получивших активы незаконным путем и контролируемых иностранными бенефициарами, основана на понимании этого факта и направлена на защиту интересов страны и ее граждан.Он также добавил, что каждая ситуация решается индивидуально и с применением выверенного, сбалансированного подхода. Кроме того, все действия прокуратуры объективны и прозрачны, и нацелены на защиту интересов страны и ее граждан.

https://1prime.ru/20240606/afrika-848936185.html

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россия, запад, игорь краснов