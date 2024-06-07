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Краснов: недружественные страны не будут обеспечивать милитаризм за счет РФ - 07.06.2024, ПРАЙМ
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Краснов: недружественные страны не будут обеспечивать милитаризм за счет РФ
Краснов: недружественные страны не будут обеспечивать милитаризм за счет РФ - 07.06.2024, ПРАЙМ
Краснов: недружественные страны не будут обеспечивать милитаризм за счет РФ
В современных условиях невозможно извлекать прибыль в России, прятать ее в офшорах в интересах недружественных стран и финансировать их милитаристские... | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T11:11+0300
2024-06-07T11:23+0300
политика
россия
запад
игорь краснов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. В современных условиях невозможно извлекать прибыль в России, прятать ее в офшорах в интересах недружественных стран и финансировать их милитаристские потребности, заявил генпрокурор России Игорь Краснов."В сегодняшних реалиях невозможно извлекать прибыль в России, прятать ее в офшорах в интересах недружественных стран, тем более финансировать их милитаристские потребности", — отметил глава ведомства на полях ПМЭФ.Краснов подчеркнул, что работа прокуроров по изъятию в пользу государства доходов от имущества предприятий, получивших активы незаконным путем и контролируемых иностранными бенефициарами, основана на понимании этого факта и направлена на защиту интересов страны и ее граждан.Он также добавил, что каждая ситуация решается индивидуально и с применением выверенного, сбалансированного подхода. Кроме того, все действия прокуратуры объективны и прозрачны, и нацелены на защиту интересов страны и ее граждан.
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россия, запад, игорь краснов
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Игорь Краснов
11:11 07.06.2024 (обновлено: 11:23 07.06.2024)
 
Краснов: недружественные страны не будут обеспечивать милитаризм за счет РФ

Краснов: финансировать милитаризм недружественных стран деньгами из РФ стало невозможно

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
 Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. В современных условиях невозможно извлекать прибыль в России, прятать ее в офшорах в интересах недружественных стран и финансировать их милитаристские потребности, заявил генпрокурор России Игорь Краснов.
"В сегодняшних реалиях невозможно извлекать прибыль в России, прятать ее в офшорах в интересах недружественных стран, тем более финансировать их милитаристские потребности", — отметил глава ведомства на полях ПМЭФ.
Краснов подчеркнул, что работа прокуроров по изъятию в пользу государства доходов от имущества предприятий, получивших активы незаконным путем и контролируемых иностранными бенефициарами, основана на понимании этого факта и направлена на защиту интересов страны и ее граждан.
Он также добавил, что каждая ситуация решается индивидуально и с применением выверенного, сбалансированного подхода. Кроме того, все действия прокуратуры объективны и прозрачны, и нацелены на защиту интересов страны и ее граждан.
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