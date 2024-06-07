Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии снова пожаловались на Россию из-за GPS - 07.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240607/finlyandiya-848966437.html
В Финляндии снова пожаловались на Россию из-за GPS
В Финляндии снова пожаловались на Россию из-за GPS - 07.06.2024, ПРАЙМ
В Финляндии снова пожаловались на Россию из-за GPS
Финские фермеры пожаловались на сбои в работе GPS у сельскохозяйственной техники в регионах на границе с РФ, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle. | 07.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-07T14:32+0300
2024-06-07T15:29+0300
политика
финляндия
россия
gps
фермеры
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Финские фермеры пожаловались на сбои в работе GPS у сельскохозяйственной техники в регионах на границе с РФ, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle. "Фермеры на восточной границе Финляндии столкнулись с проблемой, поскольку тракторы и другая сельскохозяйственная техника больше не передвигаются по полю должным образом. Причина в том, что кто-то вмешивается в работу системы GPS в этом районе. Помехи, судя по всему, исходят из России", – говорится в материале. Современная сельскохозяйственная техника работает с помощью систем спутникового позиционирования. Если GPS выходит из строя, техника начинает обрабатывать землю не там, что приводит к убыткам.По словам исполнительного директора Центрального союза сельскохозяйственных товаропроизводителей и лесовладельцев Антти Арминена, жалобы на проблемы со спутниковой локацией поступают со всей Южной Карелии, передает Yle.Финляндия, ставшая членом НАТО в 2023 году, и власти Прибалтики уже не раз обвиняли Россию в причастности к сбоям в работе GPS. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики нужно направить в Министерство транспорта РФ, поскольку это связано с российской авиационной безопасностью.Ранее глава отдела по связям с общественностью авиакомпании Пяйвут Таллквист сообщил о случае, когда самолет Finnair не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех GPS.Командующий Силами обороны Эстонии также подтвердил обнаружение сбоев в GPS-навигации авиалайнеров и кораблей на восточном фланге НАТО, простирающемся от Финляндии до стран Балтии и Польши.
https://1prime.ru/20240603/finlyandiya-848771426.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, россия, gps, фермеры
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, GPS, фермеры
14:32 07.06.2024 (обновлено: 15:29 07.06.2024)
 
В Финляндии снова пожаловались на Россию из-за GPS

Yle: финские фермеры пожаловались на сбои GPS с/х техники у границ с РФ

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Финские фермеры пожаловались на сбои в работе GPS у сельскохозяйственной техники в регионах на границе с РФ, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle.
"Фермеры на восточной границе Финляндии столкнулись с проблемой, поскольку тракторы и другая сельскохозяйственная техника больше не передвигаются по полю должным образом. Причина в том, что кто-то вмешивается в работу системы GPS в этом районе. Помехи, судя по всему, исходят из России", – говорится в материале.
Современная сельскохозяйственная техника работает с помощью систем спутникового позиционирования. Если GPS выходит из строя, техника начинает обрабатывать землю не там, что приводит к убыткам.
По словам исполнительного директора Центрального союза сельскохозяйственных товаропроизводителей и лесовладельцев Антти Арминена, жалобы на проблемы со спутниковой локацией поступают со всей Южной Карелии, передает Yle.
Финляндия, ставшая членом НАТО в 2023 году, и власти Прибалтики уже не раз обвиняли Россию в причастности к сбоям в работе GPS.
%Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
Раскрыто, сколько будет стоить Финляндии отказ от "русских" железных дорог
3 июня, 15:47
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики нужно направить в Министерство транспорта РФ, поскольку это связано с российской авиационной безопасностью.
Ранее глава отдела по связям с общественностью авиакомпании Пяйвут Таллквист сообщил о случае, когда самолет Finnair не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех GPS.
Командующий Силами обороны Эстонии также подтвердил обнаружение сбоев в GPS-навигации авиалайнеров и кораблей на восточном фланге НАТО, простирающемся от Финляндии до стран Балтии и Польши.
 
ПолитикаФИНЛЯНДИЯРОССИЯGPSфермеры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала