https://1prime.ru/20240607/finlyandiya-848966437.html

В Финляндии снова пожаловались на Россию из-за GPS

В Финляндии снова пожаловались на Россию из-за GPS - 07.06.2024, ПРАЙМ

В Финляндии снова пожаловались на Россию из-за GPS

Финские фермеры пожаловались на сбои в работе GPS у сельскохозяйственной техники в регионах на границе с РФ, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle. | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T14:32+0300

2024-06-07T14:32+0300

2024-06-07T15:29+0300

политика

финляндия

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фермеры

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МОСКВА, 7 июн – ПРАЙМ. Финские фермеры пожаловались на сбои в работе GPS у сельскохозяйственной техники в регионах на границе с РФ, сообщает в пятницу общественный вещатель Yle. "Фермеры на восточной границе Финляндии столкнулись с проблемой, поскольку тракторы и другая сельскохозяйственная техника больше не передвигаются по полю должным образом. Причина в том, что кто-то вмешивается в работу системы GPS в этом районе. Помехи, судя по всему, исходят из России", – говорится в материале. Современная сельскохозяйственная техника работает с помощью систем спутникового позиционирования. Если GPS выходит из строя, техника начинает обрабатывать землю не там, что приводит к убыткам.По словам исполнительного директора Центрального союза сельскохозяйственных товаропроизводителей и лесовладельцев Антти Арминена, жалобы на проблемы со спутниковой локацией поступают со всей Южной Карелии, передает Yle.Финляндия, ставшая членом НАТО в 2023 году, и власти Прибалтики уже не раз обвиняли Россию в причастности к сбоям в работе GPS. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики нужно направить в Министерство транспорта РФ, поскольку это связано с российской авиационной безопасностью.Ранее глава отдела по связям с общественностью авиакомпании Пяйвут Таллквист сообщил о случае, когда самолет Finnair не смог приземлиться в аэропорту Тарту из-за помех GPS.Командующий Силами обороны Эстонии также подтвердил обнаружение сбоев в GPS-навигации авиалайнеров и кораблей на восточном фланге НАТО, простирающемся от Финляндии до стран Балтии и Польши.

https://1prime.ru/20240603/finlyandiya-848771426.html

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финляндия, россия, gps, фермеры